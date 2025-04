Horner vreest voor gevolgen importheffingen Trump

De wereld is momenteel in de ban van de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Ook in de Formule 1 maken ze zich zorgen, want het kan enorme gevolgen hebben voor de sport. Red Bull-teambaas Christian Horner vreest voor een grote impact.

De Amerikaanse president Trump legde importheffingen op aan vrijwel de hele wereld. Dit maakt goederen die de Verenigde Staten in- en uitgaan een stuk duurder. Hiermee worden er veel markten getroffen, waaronder dus ook de Formule 1. Leveranciers van bijvoorbeeld onderdelen kunnen hierdoor worden getroffen, en dat kan gevolgen hebben. De Amerikaanse markt wordt immers steeds belangrijker in de koningsklasse van de autosport.

Impact

Het team van Red Bull Racing gaat vanaf volgend jaar samenwerken met de Amerikaanse autogigant Ford. Voor hen kan dit dus gevolgen gaan hebben. Red Bull-teambaas Christian Horner werd in gesprek met de internationale media gevraagd naar de importheffingen. Hij reageerde duidelijk: "Wat betreft de toelevering zou het geen probleem moeten vormen. Maar voor de fabrikanten kan het een enorme impact hebben."

Toekomst

Volgens Horner is het dan ook zeer noodzakelijk om een economische verantwoorde en duurzame regelgeving te hebben. De Brit vindt dat dit zeer belangrijk is voor de koningsklasse van de autosport. Hij vervolgt zijn verhaal waarbij hij wijst naar de sport zelf: "De Formule 1 moet nu haar toekomst veiligstellen. Iedereen is het erover eens dat een kosteneffectieve motor een stap in de goede richting zou zijn, zolang deze maar duurzaam is."

Toekomst van de motoren

Horner verwijst hiermee naar de zaak omtrent de mogelijke comeback van de V10. Deze plannen werden daar al snel op de lange baan geschoven. Horner was aanwezig bij deze vergadering, en dat gold ook voor een vertegenwoordiger van Red Bulls nieuwe motorpartner Ford. Daarnaast namen ook kopstukken van General Motors deel aan de vergadering. GM zal vanaf volgend jaar met Cadillac op de grid staan, en in de toekomst willen ze zelf krachtbronnen gaan bouwen.