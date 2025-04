Oscar Piastri arriveert dit weekend in Saoedi-Arabië als de grote favoriet voor de zege. Afgelopen weekend kwam hij als winnaar over de streep in Bahrein, en dat schept verwachtingen. Piastri stelt dat die zege hem veel zelfvertrouwen voor dit weekend heeft gegeven.

Piastri kende een foutloos raceweekend in Bahrein. Op het circuit van Sakhir pakte hij de pole position, en kwam zijn zege op geen enkel moment echt in gevaar. Na afloop bleef Piastri koel, maar zijn tweede zege van het seizoen gaf hem wel meer vertrouwen. Hierdoor staat hij nu op de tweede plaats in het wereldkampioenschap, en kan hij dit weekend in Jeddah de leiding overnemen van zijn teamgenoot Lando Norris.

Zege in Bahrein geeft vertrouwen

Piastri heeft er zin in om te gaan racen op het Jeddah Corniche Circuit. McLaren heeft nog nooit gewonnen in Saoedi-Arabië, maar Piastri barst van het zelfvertrouwen. In de preview van McLaren spreekt hij zijn goede gevoel uit: "Ik was heel erg blij met de zege en de manier waarop we in Bahrein hebben gewonnen. Daarom ga ik dit weekend ook met heel erg veel vertrouwen in."

Goede herinneringen

Het stratencircuit van Jeddah is razendsnel, en er zitten dan ook veel risico's vast aan rijden op deze baan. Voor de coureurs vormt het een uitdaging, en dat geldt ook voor Piastri. De koele Australiër lijkt zich daar ook niet druk over te maken: "Jeddah is een circuit waar ik altijd van kan genieten en ik heb goede herinneringen overgehouden aan eerdere bezoekjes. Ik ben vastbesloten om in Saoedi-Arabië meteen goed van start te gaan."

Piastri heeft momenteel 74 WK-punten achter zijn naam staan. Hij heeft er drie minder dan zijn teamgenoot en kampioenschapsleider Lando Norris. Piastri hoopt te kunnen scoren, en de Grand Prix gaat aankomende zondag om 19:00 Nederlandse tijd van start.