Hamilton vocht zich vrij van strenge protocollen: "Het was afschuwelijk"

Lewis Hamilton staat bekend om zijn opvallende modieuze keuzes. Het zorgt ervoor dat hij vaak in de spotlights staat, maar voor hem is dit zeer belangrijk. Volgens Hamilton was het voor hem zeer lastig om zich op deze manier op zijn plek te voelen in de Formule 1.

Hamilton wordt gezien als een van de grootste coureurs uit de Formule 1. De Brit pakte in zijn lange loopbaan zeven wereldtitels, heeft een groot aantal wereldtitels op zijn naam staan en leeft dit jaar zijn droom bij Ferrari. Naast de baan wil Hamilton ook een rolmodel zijn. Hij zet zich in voor allerlei maatschappelijke zaken en hij geeft bovengemiddeld veel aandacht aan mode.

Aanpassen

Voor hem is dit meer dan alleen een uitlaatklep. Het zorgde ervoor dat hij lastig momenten ervaarde in de sport, zo legt hij uit aan Vogue: "Ik weet nog goed, vlak voordat ik in de Formule 1 kwam, dat een baas mij van top tot teen bekeek en overduidelijk niet onder de indruk was van wat ik droeg. Ik had waarschijnlijk FUBU en Timberlands aan. Ik weet nog dat ik dacht 'oei, ik moet me echt aanpassen'. Mijn vader verwachtte ook dat ik me daaraan zou aanpassen."

Afschuwelijk

Hij volgde het vaderlijk advies op, maar daar werd hij heel ongelukkig van: "Toen ik mijn eerste Formule 1-contract tekende, mocht ik alleen maar een pak dragen of teamkleding aan doen. Het was afschuwelijk. Ik voelde me totaal niet comfortabel en het voelde niet alsof ik echt mezelf kon zijn."

"Uiteindelijk verzamelde ik de moed om die grens voorbij te gaan en te zeggen: 'ik wil op het circuit aankomen in de kleding die ik zelf wil dragen. Ik ben hier nu, je komt niet meer van mij af of de manier waarop ik me kleed'. Daar kwam veel verzet tegen, maar toen de sport de impact zag van mijn bescheiden catwalk, gingen andere coureurs het ook doen."