De Spaanse Grand Prix wordt vanaf volgend jaar verreden in Madrid. De contracten zijn al geruime tijd gerekend, maar een circuit is nog nergens te vinden in de Spaanse hoofdstad. Het lijkt erop dat er eindelijk een oplossing is gevonden en dat er in mei kan worden begonnen met de werkzaamheden.

Begin vorig jaar werd duidelijk dat de Spaanse Grand Prix vanaf 2026 gaat verhuizen. De race wordt nu nog verreden op het bekende circuit nabij Barcelona, maar daar gaat een einde aan komen. De FOM sloot een deal met Madrid, waar een race zal worden georganiseerd op een nieuw circuit rondom het IFEMA-complex. Het gaat om een soort hybridecircuit, waarbij er deels gebruik zal worden gemaakt van openbare wegen.

Bouwwerkzaamheden kunnen beginnen

De baan heeft de naam Madring gekregen, maar het circuit bestaat nog niet. De werkzaamheden zijn nog niet begonnen, en er leek veel onduidelijk te zijn over de plannen. Burgemeester Jose Luis Martinez-Almeida heeft nu echter goed nieuws. In gesprek met Telemadrid kondigt hij belangrijk nieuws aan: "We hebben de aanbesteding voor de bouw van het circuit al uitgeschreven. We zullen de licentie direct gaan afgeven, na Pasen, dus in principe kunnen de werkzaamheden in mei beginnen voor de race die op de kalender staat voor 2026."

Ambitieuze plannen

De Madring moet een spectaculair circuit worden. De plannen die vorig jaar werden onthuld laten een 5,5 kilometer lang circuit zien, dat dus deels over openbare wegen zal leiden. De baan zal twintig bochten hebben, en men wil ook een bocht met banking toevoegen aan de lay-out. Dit is niets origineels, want ook in Zandvoort is zo'n kombocht te vinden. De baan is ontworpen door het bedrijf Dromo, dat ook achter de plannen voor de aanpassingen aan Zandvoort zat. De race wordt waarschijnlijk in de tweede helft van 2026 verreden.