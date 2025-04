Het team van McLaren heeft een geweldige start van het seizoen achter de rug. De Britse renstal voert beide kampioenschappen aan, en ze hopen aankomend weekend te kunnen schitteren in Jeddah. Teambaas Andrea Stella heeft er in ieder geval een goed gevoel over.

McLaren pakte afgelopen weekend in Bahrein een dubbele podiumfinish. Oscar Piastri won zijn tweede race van het jaar, terwijl Lando Norris als derde over de streep kwam. Het was de derde keer in vier races dat beide McLaren-coureurs samen op het podium stonden. Drie keer stond er een coureur in een papajakleurige overall op het hoogste treetje van het podium, en het is de verwachting dat ze weer om de zege kunnen strijden in Saoedi-Arabië.

Vertrouwen

McLaren-teambaas Andrea Stella heeft een goed gevoel over het aanstaande raceweekend. Met veel zelfvertrouwen spreekt de Italiaan zich uit in de preview van McLaren: "Na een succesvol weekend in Bahrein, richten we ons direct op Saoedi-Arabië. Dankzij het harde werk van iedereen bij ons team hebben we een snelle auto, en dat geeft ons vertrouwen in onze performance."

Nieuwe uitdagingen

De race in Saoedi-Arabië wordt op een heel ander type circuit verreden dan in Bahrein. Het betekent dat er weer veel nieuwe uitdagingen zijn voor de teams. Stella weet dit ook, maar dat betekent niet dat hij geen vertrouwen heeft in een goede afloop: "Het Jeddah Corniche Circuit is één van de snelste circuits op de kalender, met veel inhaalmogelijkheden. We gaan er ook rijden met een aantal zachtere banden, en dat kan voor een leuke race zorgen. Zoals altijd blijven we gefocust, en we hopen deze triple header af te sluiten met opnieuw een positief resultaat voor het team."

McLaren heeft tot nu toe 151 WK-punten bij elkaar gereden, en Lando Norris voert het wereldkampioenschap aan. Zijn teamgenoot Oscar Piastri staat op de tweede plaats.