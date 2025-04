Veeleisende Tsunoda mikt op topresultaat in Saoedi-Arabië

Yuki Tsunoda rijdt aankomend weekend in Saoedi-Arabië zijn derde Grand Prix voor Red Bull. De Japanner pakte afgelopen weekend in Bahrein zijn eerste punten namens het Oostenrijkse team, maar hij eist nog veel meer van zichzelf voor de komende races.

Tsunoda was het lichtpuntje van het dramatische raceweekend van Red Bull in Bahrein. Alle aandacht ging na afloop uit naar zijn teamgenoot Max Verstappen, die zwaar gefrustreerd was na afloop van de race. De Nederlandse wereldkampioen kwam als zesde over de streep, en in zijn schaduw werd Tsunoda negende. Het was de eerste dubbele puntenfinish van Red Bull in het huidige seizoen.

Eerste punten

Tsunoda was blij met zijn eerste puntjes voor Red Bull. De Japanner is er trots op, maar in zijn preview laat hij weten dat hij meer wil: "Het was erg prettig om in Bahrein mijn eerste punten als Red Bull-coureur te scoren. Ik leer de auto nog steeds beter kennen en na de moeilijke trainingssessies zijn we erin geslaagd om goede snelheid en prestaties uit onze auto te halen."

Hoge eisen

Hij wil het niet houden bij het sprokkelen van puntjes, Tsunoda wil meer: "Natuurlijk wil ik nog beter en ik eis de komende weken meer van mezelf, want ik ben dan langer onderdeel van het team. Als team willen we het ook beter doen en verder vooraan de grid meevechten. Daar moeten we ons als groep voor inzetten. Het draait om nog meer input en ik leer elke keer meer van mijn engineers als het gaat om de set-up."

Kwalificatie

Tsunoda wil in Jeddah hoger finishen dan de negende plaats. Daarnaast aast hij op een betere prestatie in de kwalificatie: "Mijn doel is om een goed kwalificatieresultaat te behalen in Saoedi-Arabië. Dit circuit is weer compleet anders en heeft zijn uitdagingen met de muren die dichtbij zijn en het lastige asfalt. We richten ons op het in het goede window krijgen van de auto en ik zal mijn best doen om een zo goed mogelijk resultaat voor het team te behalen."