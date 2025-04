Oscar Piastri reed afgelopen weekend in Bahrein een ijzersterke Grand Prix. De Australiër schreef de race op zijn naam, maar dat was niet het enige. Hij startte de race op pole position en hij reed ook de snelste ronde. Hiermee bezorgde Piastri zichzelf een primeur.

Piastri won in zijn tweede Grand Prix van het jaar en zijn vierde Grand Prix uit zijn loopbaan. De Australiër reageerde koeltjes, maar het was wel een sterke prestatie. Het feit dat hij won, de pole pakte en de snelste ronde reed, zorgde er namelijk voor dat hij zijn eerste hattrick uit zijn loopbaan pakt. Het is een statistiek die weinig coureurs hebben gepakt in de afgelopen jaren. Piastri is slechts de 49ste coureur uit de geschiedenis van de Formule 1 die dit voor elkaar krijgt.

In de voetsporen van Norris

Piastri treedt met zijn hattrick in de voetsporen van onder meer zijn landgenoot Alan Jones. De iconische Australiër kreeg het twee keer voor elkaar om een hattrick te scoren. Piastri's teamgenoot Lando Norris heeft twee hattricks op zijn naam staan, hij kreeg dat vorig jaar voor elkaar in Zandvoort en het lukte hem dit jaar ook in Melbourne. Voor McLaren is het dus de tweede hattrick van het seizoen.

Nog geen Grand Slam

De coureurs met de meeste hattricks in de geschiedenis van de Formule 1 is nog altijd Michael Schumacher. De Duitser kreeg dit 22 keer voor elkaar. Max Verstappen scoorde dertien keer een hattrick in zijn loopbaan. Piastri krijgt dit seizoen nog genoeg kansen om nog een keer zo'n resultaat neer te zetten. Als hij het voor elkaar krijgt om de hele race te leiden, dan kan hij een zogenaamde Grand Slam scoren. In Bahrein was dit niet mogelijk voor Piastri. De verschillen waren te klein, waardoor Piastri tijdens de pitstops de leiding uit handen moest geven. Dat neemt niet weg dat dit een zeer sterke prestatie is.