Ferrari domineert in de pitlane in Bahrein

Het team van McLaren was afgelopen weekend oppermachtig in de Grand Prix van Bahrein. De Britse renstal won de race met Oscar Piastri, maar ze waren niet oppermachtig op elk gebied. In de pitlane ging de zege voor het vierde raceweekend op rij naar het team van Ferrari.

In Bahrein speelden de pitstops een grote rol in de race. Veel teams kozen voor meerdere pitstops, en onder de Safety Car werd het zelfs zeer druk in de pitlane. Voor de monteurs was het zaak om het hoofd koel te houden en geen fouten te maken. Bij Ferrari hebben ze hun zenuwen het beste onder controle. Voor het vierde raceweekend op rij waren ze het snelst bij het verwisselen van de banden.

Wheatley

De pitcrew van Ferrari gaf Lewis Hamilton in 2,16 seconden een setje nieuwe banden. Daarmee waren ze sneller dan de pitcrews van Sauber (2,24 seconden) en Mercedes (2,27 seconden). Opvallend genoeg eindigde Sauber ook op de vierde plaats, omdat de pitcrew van het Zwitserse team de banden van Nico Hülkenberg in 2,29 seconden verwisselden. Opvallend genoeg volgen deze sterke pitstops één week na de komst van de nieuwe teambaas Jonathan Wheatley. Hij was bij Red Bull jarenlang de hoofdverantwoordelijke voor de pitstops.

Red Bull

Het team van Red Bull kende in Bahrein een serie rampzalige pitstops. Er ging zeer veel mis, en dat kwam mede met een probleem met het lampje dat moest aangeven of de coureurs hun weg konden vervolgen. Toch eindigde Red Bull één keer in de top tien van het pitstopklassement in Bahrein. De stop van Yuki Tsunoda was met 2,44 seconde goed genoeg voor de negende plaats in dit lijstje. McLaren eindigde met twee snelle pitstops in de top tien, terwijl Ferrari met een tweede stop, Racing Bulls en Aston Martin de lijst compleet maakten.