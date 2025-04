Max Verstappen kende een rampzalig weekend in Bahrein. Hij was niet tevreden met zijn auto, en kwam uiteindelijk als zesde over de streep in de race. Verstappen baalde als een stekker, en stelde dat hij het gevoel had dat er een aantal zaken nog slechter gingen dan vorig jaar.

Verstappen hoopte zijn goede vorm van Japan vast te kunnen houden in Bahrein. De Nederlander deed op het circuit van Sakhir weinig fout, maar worstelde simpelweg met zijn Red Bull-bolide. Niets leek te werken, hij worstelde met zijn banden, de balans en hij stelde dat hij geen tractie had. Vooral de bandenslijtage leek slecht te zijn tijdens de race in Bahrein. Verstappen kwam uiteindelijk als zesde over de streep.

Slechter dan vorig jaar

De bandenslijtage was een groot probleem, zo stelde Verstappen. De regerend wereldkampioen sprak zich na afloop uit bij de internationale media: "Ik heb het gevoel dat we dit jaar op de één of andere manier nog slechter zijn geworden met de banden. Het maakt het gewoon heel erg ingewikkeld. Vorig jaar waren we niet zo slecht op dit circuit, waarna de andere teams natuurlijk verbeteringen doorvoerden."

Oorzaak

Verstappen denkt te weten waar deze grote problemen vandaan komen. Hij gaat verder met zijn verhaal: "Meer downforce zou helpen, maar onze balans is gewoon niet in orde. Bovendien zijn we dus slechter met de banden en er moeten nog meer redenen voor zijn. We doen gewoon iets niet goed. De snelheid was ook heel slecht, maar natuurlijk had ik zo'n race niet aan zien komen. Alles ging mis wat daadwerkelijk mis kon gaan. Dat maakt het erger. Uiteindelijk was dit het maximale qua resultaat."

Verstappen weet wat de problemen zijn. Aan het einde van zijn verhaal vat hij het dan ook samen: "De snelheid die wij hebben, het bandenmanagement en de balans. Dat zijn de belangrijkste problemen."