Oscar Piastri heeft zijn droomweekend in Bahrein in stijl afgesloten. De Australische McLaren-coureur hield het hoofd koel, focuste zich op zichzelf en pakte zijn tweede zege van het seizoen. Na afloop van de Grand Prix toonde Piastri zich zeer tevreden.

Piastri startte de race op de pole position. Bij de start sloeg hij een aanval van George Russell af, waarna hij een gat wist te slaan met de concurrentie. Piastri reed daarna een foutloze race, en ook na de Safety Car kwam zijn leidende positie niet in gevaar. Piastri won zijn tweede race van 2025, en het was tevens de eerste keer dat een McLaren-coureur wist te winnen op het circuit van Sakhir in Bahrein.

Dankwoorden voor het team

Piastri was trots op zichzelf, en hij sprak zich met volle tevredenheid uit bij interviewer van dienst Karun Chandhok: "Het is geweldig om hier dit resultaat te pakken. Het was een geweldig weekend met de kwalificatie gisteren, en het is mooi dat we het vandaag in stijl kunnen afsluiten. Ik kan het team niet genoeg bedanken voor de auto die ze ons hebben gegeven. Het was een geweldig weekend, en ik ben trots dat ik dit in Bahrein heb mogen doen."

Stress om Safety Car

De Safety Car in de slotfase zorgde nog eventjes voor stress, maar Piastri bleef kalm zoals altijd. De Australiër legde aan Chandhok uit hoe hij hier mee om wist te gaan: "Ik had het liever niet gehad! Maar ik had gelukkig nog veel vertrouwen. De pace was goed en ik wist dat Lando en ik nog een medium overhadden en dat dit de band was waar we het op moesten doen. Je doet er dan natuurlijk alles aan om een goede restart te hebben. Ik had niet het gevoel dat ik dit door mijn vingers zou laten glippen."