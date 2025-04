De verwachting was dat McLaren in Japan pole position ging pakken. Ondanks twee sterke coureurs wist Verstappen te verrassen en toe te slaan. De Nederlander wist een pole position de dag daarna om te zetten in een overwinning. Volgens Christian Horner is dat niet wat de Red Bull-fans kunnen verwachten in Bahrein.

Max Verstappen start vanmiddag op een zevende startpositie. De Nederlander zal heel wat moeite hebben om zijn auto naar boven te werken. Hij moet zich achter de concurrenten aansluiten, waaronder Lando Norris, die op de zesde startplek staat.

Kwalificatie ging niet top

Het seizoen van Verstappen verloopt zoals verwacht niet zoals 2022 en 2023. De Nederlander struggelt enorm met de Red Bull, maar laat zich niet kennen en staat momenteel tweede, met maar een puntje achter Lando Norris in het wereldkampioenschap. De Nederlander liet alleen geen echte snelheid zien in de kwalificatie.

"We hebben vandaag alles gedaan wat we konden, maar dat was het maximaal haalbare in de kwalificatie. Het hele weekend was moeilijk," zo vertelde Verstappen na afloop van de kwalificatie.

Weinig vertrouwen

Ook Christian Horner heeft niet mega veel vertrouwen in het team dit seizoen en verwacht geen herhaling van de Japanse Grand Prix: "Het is onmogelijk om te herhalen wat hij vorige week deed, wat betreft die ene ronde en om de auto's achter je te houden voor een hele Grand Prix. Dit is een circuit waar je relatief gemakkelijk kunt inhalen. Het is zelfs een van de gemakkelijkste banen op de kalender wat inhalen betreft," zo meldt de Brit tegenover Viaplay.

Yuki Tsunoda start vanmiddag op plek 10 en was maar liefst zes tiende langzamer dan zijn Nederlandse teamgenoot: "Ik heb Q3 gehaald en dat is de eerste stap voor mij. Ik denk dat het een goede uitvoering was; ik had de rode vlag in Q1 zonder tijd neer te zetten en daarna had ik maar één setje nodig om Q3 te halen. Ik ben redelijk tevreden, hoewel P10 niet altijd de plek is waar je als coureur wilt zijn."