Marko waarschuwt concurrentie: "Max wordt nog beter!"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Japanse Grand Prix op zijn naam. De Nederlander maakte veel indruk, al moet Red Bull nog veel werk gaan verrichten. Helmut Marko waarschuwt de concurrentie, en stelt dat Verstappen nog beter gaat worden.

Verstappen liet in Japan zien waarom hij een viervoudig wereldkampioen is. McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri waren sneller, maar Verstappen maakte geen fout. Aangezien het lastig is om in te halen op het circuit van Suzuka, kwamen Norris en Piastri er niet langs bij Verstappen. De Nederlander won daarmee zijn eerste race van het jaar, en staat nog maar één puntje achter op Norris in het wereldkampioenschap.

Nog beter

Dit weekend kan Verstappen weer punten gaan pakken in Bahrein. Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft veel vertrouwen in Verstappen, en daar is hij ook duidelijk over in gesprek met Kronen Zeitung: "Hij wordt nog steeds beter. Er is geen limiet voor hem. In Suzuka reed hij 53 rondjes op de limiet, zonder een fout te maken." Marko maakt vervolgens een vergelijking: "Charles Leclerc heeft acht zeges gehaald uit 26 poles, en Max maar liefst 64 overwinningen uit 41. Dat laat zien hoeveel hij zich nog kan verbeteren in de race."

Charmante manier

Marko weet dat de McLarens momenteel sneller zijn. Verstappen stelde na zijn zege in Japan dat als hij in een McLaren had gezeten, niemand hem meer had gezien. Geconfronteerd met deze woorden van zijn stercoureur, moet Marko lachen: "Max doet het op een grappige en charmante manier. Hij countert het met humor. Er zijn gewoon geen grenzen voor Max. Hij is supersnel, rijdt extreem veilig en hij is heel nuchter!"

Verstappen staat momenteel op de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Hij heeft 61 WK-punten verzameld, en zijn titelrivaal Lando Norris staat één puntje voor op hem. McLaren-coureur Piastri staat met 49 punten derde.