Het team van McLaren gaat aankomend weekend in Bahrein op jacht naar nieuw succes. De Britse renstal voert beide kampioenschappen aan, maar ze werden in Japan wel verslagen door Max Verstappen. Teambaas Andrea Stella wil scoren in Bahrein, maar hij wil McLaren niet uitroepen tot de grote favoriet.

McLaren is sterk aan het seizoen begonnen. Lando Norris schreef de seizoensopener in Australië op zijn naam, en in China kwam hij als tweede over de streep achter Oscar Piastri. In Japan ging de zege naar Red Bull-coureur Max Verstappen, maar kwamen Norris en Piastri wel als tweede en derde over de streep. McLaren gaat dan ook met een ruime voorsprong aan de leiding in het constructeurskampioenschap, terwijl Norris het wereldkampioenschap aanvoert.

Realistisch blijven

Ondanks de goede start van het seizoen, blijft McLaren-teambaas Andrea Stella wel enorm realistisch. De Italiaan blijft voorzichtig in de preview van het team: "Na een positief resultaat in Suzuka, gaan we nu naar Bahrein voor de eerste avondrace van het jaar. De MCL39 bleek in de eerste drie raceweekenden competitief te zijn, maar we blijven realistisch over het werk dat we moeten verrichten om dat niveau vast te houden. De wintertest hier in februari was positief, maar de weersomstandigheden zijn nu wel anders."

Tweede thuisrace

Voor McLaren wordt de race op het circuit van Sakhir bijzonder. Een grote aandeelhouder is afkomstig uit Bahrein, en voor Stella is het dan ook een belangrijk weekend: "We kijken ernaar uit om iedereen weer te zien bij onze thuisrace in Bahrein. We waarderen de support die we hier ontvangen, en dat motiveert ons om op jacht te gaan naar meer punten, podiums en zeges."

McLaren staat momenteel op 111 WK-punten, Mercedes volgt met 75 WK-punten. In het wereldkampioenschap zijn de verschillen kleiner, en heeft Norris slechts één WK-punt voorsprong op achtervolger Max Verstappen.