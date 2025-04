Ferrari komt nog niet echt van de grond dit jaar. Nul podiums, een dubbele diskwalificatie in China en tegenvallende kwalificaties beschrijven allemaal het seizoen van de Scuderia. Hoewel Lewis Hamilton wel de sprintrace van China wist te winnen, liet het Italiaanse team nog weinig zien.

Ferrari lijkt al een update klaar te hebben, maar het is nog onzeker of de Scuderia deze meeneemt naar het Bahrein International Circuit. De nieuwe update zal een nieuwe vloer moeten zijn.

Gebrek aan balans en performance

Ook in Japan bleef de Ferrari zijn slechte vorm houden. Vanaf startplaats acht wist Hamilton niets tegen de Mercedessen te doen. De Brit eindigde op plek zeven en had alleen rookie Isack Hadjar ingehaald. Teamgenoot Charles Leclerc deed het iets beter en eindigde op een vierde plek. Qua plekken beter dan zijn teamgenoot, maar de Monegask eindigde maar liefst 14 seconde achter de nummer 3, Oscar Piastri. De sprintoverwinning blijft dus het beste resultaat tot nu toe.

Volgens Formula-Uno, een Italiaans medium, heeft de SF-25 - zo heet de Ferrari-auto - te kampen met een gebrek aan balans en performance. De auto is volgens het medium momenteel gewoon niet goed genoeg. Deze problemen zouden door de Scuderia worden opgelost door middel van een nieuwe vloer. De vloer zou voor mij stabiliteit en balans zorgen, waardoor de coureurs nog meer op de auto kunnen gaan leunen. Ook zou de downforce moeten verbeteren, de auto zou dus flink wat sneller moeten worden.

Wel of niet naar Bahrein?

Of de vloer wordt meegenomen naar Bahrein is momenteel nog onduidelijk. De coureurs zouden naar verluidt nog even willen wachten om zo aan de balans te werken en de vloer uiteindelijk beter te kunnen beoordelen. Ook Vasseur, teambaas van Ferrari, en Loïc Serra, technisch directeur bij het team, zouden het nog even willen uitstellen. De aero-afdeling zou in Bahrein de vloer al willen zien, om zo snel mogelijk goede resultaten te behalen.