Jack Doohan zorgde afgelopen weekend voor een schok door zeer hard te crashen. In de tweede vrije training maakte hij een foutje bij het sluiten van zijn DRS, waardoor hij de bandenstapel in vloog. Het zorgde voor een discussie over de regels, maar GPDA-directeur George Russell voelt niks voor een regelwijziging.

Doohan ging de fout in tijdens de tweede vrije training op het circuit van Suzuka. Bij het ingaan van de eerste bocht sloot hij zijn DRS te laat, waardoor hij de macht over het stuur verloor. Hij knalde vol de bandenstapel in, en de schade aan zijn Alpine was zeer groot. Aangezien hij zelf de fout maakte met zijn DRS, ontstond er een discussie. Mensen vroegen zich af of het niet beter is om een systeem te introduceren waarbij de DRS automatisch wordt geopend en gesloten.

Ongelukkig

Mercedes-coureur en GPDA-kopstuk George Russell voelt hier niets voor. Hij ziet geen enkele reden voor een regelwijziging, en daar is hij heel erg duidelijk over in gesprek met Motorsport.com: "Jack heeft natuurlijk een grote crash gehad en dat was heel ongelukkig, maar dit is een van die dingen die je één keer ziet gebeuren waarna iedereen het zal herkennen. Dit is waarschijnlijk ook de enige bocht op de kalender waar dit een probleem vormt. Ik denk dus niet dat er echt iets moet veranderen."

Te veel hulpmiddelen

Russell is van mening dat de coureurs zelf ook mogen opletten. Op dit punt stelt hij dat de verantwoordelijkheid volledig bij hem en zijn collega-coureurs ligt: "We moeten vol gas gaan op het rechte stuk en de bochten insturen, dan hoort het erbij dat je op een knopje drukt om de DRS te deactiveren. Dat willen we niet geautomatiseerd zien worden. Dat moeten we echt aan de coureurs laten, want we hebben al te veel gadgets, we hebben te veel hulpmiddelen."