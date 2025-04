Komt Verstappen naar Aston Martin? Honda hint op grote rol

Het team van Aston Martin beschikt vanaf volgend jaar over fabrieksmotoren van Honda. De aanstaande samenwerking moet voor successen gaan zorgen, en bij Honda kijken ze ernaar uit. De Japanners stellen dat ze invloed willen hebben op de rijderskeuze van Aston Martin.

Vanaf volgend jaar gaan er nieuwe motorregels gelden in de Formule 1. Er gaat veel veranderen, en meerdere teams hebben nieuwe motordeals gesloten. Aston Martin gaat in zee met Honda, en dat moet ze successen gaan bezorgen. Honda levert nu nog krachtbronnen aan de Red Bull-teams, maar daar komt eind dit jaar dus een einde aan. Bij Red Bull liet Honda zich uit over de rijderskeuze, en speelden ze bijvoorbeeld een belangrijke rol bij de loopbaan van Yuki Tsunoda.

Mening geven

De vraag is nu of ze zich zullen gaan bemoeien met de rijderskeuze bij Aston Martin. Bij Red Bull konden ze hun mening ook geven over de zitjes bij Racing Bulls, maar vanaf volgend jaar hebben ze slechts invloed op één team. Honda-topman Koji Watanabe wil zich ook hier met de coureurs bemoeien, zo laat hij weten aan The Japan Times: "Het aantal stoeltjes wordt verminderd. Wat ons betreft blijven we onze mening geven bij het bepalen van de coureurs voor 2026 en daarna. Het team heeft natuurlijk het laatste woord, maar de situatie zal hetzelfde zijn als bij Red Bull. We zullen zeker ons zegje doen."

Alonso, Stroll of toch Verstappen?

Bij Aston Martin liggen Fernando Alonso en Lance Stroll vast voor volgend jaar. Tweevoudig wereldkampioen Alonso wordt nog altijd gezien als een coureur van de buitencategorie, maar hij is dit jaar slecht aan het seizoen begonnen. Stroll is de zoon van Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll, en zijn prestaties vallen regelmatig tegen. Het is echter nog maar de vraag of hij kan vertrekken. In de afgelopen maanden werd Max Verstappen in verband gebracht met Aston Martin. Hij staat onder contract bij Red Bull, waar hij in de afgelopen jaren samenwerkte met Honda.