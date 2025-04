Autosportfederatie FIA heeft maatregelen doorgevoerd om het aantal Safety Car-situaties terug te schroeven. In Japan werkten ze voor het eerst met een nieuw soort kaart van het circuit. Dit moet ervoor zorgen dat de coureurs beter weten waar ze hun auto naast de baan kunnen parkeren.

De FIA heeft in de afgelopen periode een uitgebreide analyse uitgevoerd over de momenten waarbij in 2024 de Safety Car werd ingezet. Ze kwamen tot de conclusie dat ze veel Safety Car-fases hadden kunnen voorkomen als een stilgevallen coureur zijn auto op een plek had geparkeerd waar deze makkelijker had kunnen worden geborgen. Het was namelijk regelmatig zo dat er een truck de baan op moest worden gestuurd om de auto op te ruimen.

Nieuwe circuitkaart

De FIA wil het aantal onderbrekingen van de races verkleinen, en daarom zoeken ze naar oplossingen. Afgelopen weekend introduceerden ze een opvallende oplossing. Ze hebben namelijk een nieuwe kaart van het circuit toegevoegd aan de event notes. Deze notities worden voorafgaand het raceweekend naar alle teams gestuurd, en de FIA denkt dat het kan helpen om dit probleem op te lossen. In China werd het voor het eerst echt gebruikt, en nu stond het in Japan dus ook in de documenten van de FIA.

Speciale uitroeptekens

Op de circuitkaart van de FIA zijn afgelopen weekend uitroeptekens geplaatst op de plekken waar het makkelijk is om de auto te bergen. Het doel hiervan is dat de teams weten waar ze hun coureur het best kunnen laten stoppen als ze problemen hebben. Voor de coureurs zijn deze punten makkelijk te herkennen aan een oranje deel van de vangrail. Met de uitroeptekens geeft de FIA aan waar ze kunnen stoppen, en aan welke kant van de baan dit punt zich bevindt. De coureurs zijn al op de hoogte gebracht van deze wijzigingen tijdens de drivers briefing van afgelopen weekend.