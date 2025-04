Het team van Red Bull Racing heeft zoals verwacht een speciale livery voor de Japanse Grand Prix met de wereld gedeeld. De Oostenrijkse renstal hult de wagens van Max Verstappen en Yuki Tsunoda dit weekend in het wit.

Het was een publiek geheim dat Red Bull aankomend weekend met een speciale livery zou gaan rijden. Het lekte eind vorige week al uit, toen meerdere media meldden dat Red Bull aan een speciale livery zou werken. Op maandag werd de witte Red Bull door een oplettende fotograaf gespot in de pitbox van het team op het circuit van Suzuka. Red Bull heeft het nieuws nu ook zelf bekendgemaakt.

2021

In de afgelopen dagen werd al veelvuldig gehint op een nieuwe livery. In verschillende filmpjes op sociale media liet Red Bull weten dat ze met iets bijzonders bezig waren. De witte kleur is niet uniek op een Red Bull-bolide. In 2021 reden ze in Turkije namelijk ook al met een witte kleurstelling. Het ging toen om een eerbetoon aan Honda, de Japanners stopten eind dat jaar als motorleverancier, maar ze bleven de krachtbronnen wel bouwen.

RA272

Deze nieuwe White Bull is dan ook een eerbetoon aan de samenwerking met Honda. De volledig witte auto is namelijk gebaseerd op de Honda RA272. Met deze wagen behaalde Richie Ginther in 1965 de eerste overwinning voor Honda in de Grand Prix van Mexico. Deze mijlpaal werd dit jaar precies zestig jaar geleden behaald, en daarom geeft het team aankomend weekend in Suzuka een eerbetoon.

Er zijn verder een aantal andere zaken veranderd aan de livery. Op de motorkap is de tekst Red Bull in het metallic rood te zien, terwijl de gebruikelijke gele bol is verdwenen. De startnummers zijn te zien in een rode bol, en dit is vergelijkbaar met de RA272. Ook het Honda-logo is aangepast als verwijzing naar de klassieke wagen.