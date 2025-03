Nieuwe Red Bull-livery uitgelekt

Het lijkt er sterk op dat Red Bull aankomend weekend met een witte livery gaat rijden. De Oostenrijkse renstal teaste afgelopen weekend al dat ze iets gingen aanpassen, en er waren ook al een aantal zaken uitgelekt. In Suzuka zijn de witte wagens al gespot in de pitlane.

Het team van Red Bull Racing lijkt dit weekend voor een eenmalige andere stijl te gaan kiezen. Eind vorige week lekte al uit dat ze waarschijnlijk met een witte kleurstelling gaan rijden. Dit is een eerbetoon aan motorpartner Honda, waar ze na dit jaar afscheid van nemen. Voor Red Bull is het de ideale kans om Honda te eren, want aankomend weekend staat de Japanse Grand Prix op de planning.

Livery gelekt

Red Bull kwam afgelopen weekend al met een teaser op sociale media. Fans reageerden echter teleurgesteld toen er in de pitlane blauwe Red Bull-onderdelen werden gespot. Het lijkt erop dat deze teleurstelling nergens voor nodig is, want een oplettende fan heeft iets opvallends gezien in de pitbox van Red Bull. Op foto's die momenteel rondgaan op sociale media is te zien hoe er een witte Red Bull-bolide in de pitbox staat. Het gaat om het chassis, dat goed verborgen staat achter het materiaal van Red Bull.

Turkije 2021

Toch is het een fotograaf gelukt om de wagen op de gevoelige plaat vast te leggen. Het heeft er alle schijn van dat de livery grote gelijkenissen toont met de 'white bull' uit 2021. In dat jaar reed Red Bull in Turkije ook rond met een witte kleurstelling, ook toen ging het om een eerbetoon aan Honda. Deze kleurstelling was zeer populair onder de fans, en voor hen is dit dan ook een soort cadeautje. Het enige nadeel is dat Racing Bulls sinds dit jaar ook rijdt met een witte livery, waardoor de wagens waarschijnlijk lastig te onderscheiden zijn.