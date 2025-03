Voormalig Aston Martin-strateeg Bernie Collins vertelt bij Sky Sports F1 show dat het er niet goed voorstaat bij Red Bull Racing. Het team zou volgens haar de langzaamste renstal op de grid zijn zonder Max Verstappen.

Ook dit seizoen lijkt Max Verstappen de grote leider op de baan te zijn van Red Bull Racing. De Nederlander weet te presteren, terwijl zijn teamgenoot Liam Lawson dat niet doet. Bernie Collins heeft het idee dat Red Bull het langzaamste team is als Verstappen weg is.

Grote problemen

Collins vertelde bij de Sky Sports F1 Show dat de problemen waar het energiedrankjesbedrijf mee kampt niet simpel op te lossen zijn: "Ik denk dat ze in grote problemen zitten," zei Collins. "Ik denk dat ze naar het jongere talent hadden moeten kijken en hadden moeten zeggen wie de meest voorwaartse aerobalans heeft - dat is volgens ons het kenmerk van die auto. Het is erg op de neus, zoals wij het zouden noemen. Heel anders dan de karakteristieken van RB.

"Ze hadden dus moeten kijken naar wie het dichtst bij dat spectrum rijdt, want dat zijn degenen die het meeste succes zullen hebben. Ze hadden ze allemaal een dag in een oude Red Bull moeten zetten en moeten zeggen: 'Wie kan de beste rondetijd uit deze auto halen?', want de RB is compleet anders."

Problemen op de ranglijst?

"Als Max vertrekt of niet komt opdagen bij een race, is het momenteel het tiende snelste team." Collins voegde eraan toe. "Ik kreeg vorig jaar kritiek omdat ik zei toen Checo er was dat als Max niet kwam opdagen bij een race, ze het vierde snelste team waren, maar op dit moment zijn ze het tiende snelste."

"Je kampioenschapspositie is gebaseerd op beide auto's - die van de constructeurs - dat is hoe je werknemers hun bonussen betaald krijgen. Het zal zeer nadelig worden voor dat team dat mensen begint te kijken naar de vierde of vijfde plaats of waar ze ook eindigen in de constructeurs' als ze dat tweede stoeltje niet aan de praat krijgen."