Lewis Hamilton is begonnen aan zijn nieuwe avontuur bij Ferrari. In Australië en China presteerde hij wisselend, maar het gevoel is wel goed. Hamilton voelt zich op zijn plek bij Ferrari, en hij droomt van een volgende stap. Hij wil graag een eigen supercar gaan ontwerpen.

Hamilton werd begin dit jaar op een opvallende manier gepresenteerd door Ferrari. Het team deelde een foto van Hamilton waarop hij poseerde op het terrein van het team in Maranello. Naast hem stond een klassieke Ferrari F40, de favoriete Ferrari-bolide van Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen is een groot fan van de wagens van Ferrari, en hij droomt van een zelf ontworpen wagen.

Eigen startnummer

Hamilton steekt deze droom niet onder stoelen of banken. Hij wil zich graag gaan bezighouden met dit nieuwe project, zo legt hij uit in gesprek met Auto, Motor und Sport: "Eén van de dingen die ik echt graag wil doen, is het ontwerpen van een Ferrari. Ik wil een Ferrari F44 ontwerpen." Het getal 44 is een verwijzing naar Hamilton zelf. De Brit racet met startnummer 44 in de Formule 1, en het is een herkenbaar nummer voor zijn fans.

F40 vormt de basis

De F44 moet volgens Hamilton ook een soort ode worden aan zijn favoriet sportwagen van Ferrari. Hij heeft al bedacht hoe dat er uit moet gaan zien. Hij deelt zijn enthousiasme graag met AMuS: "De basis van de auto met de F40 worden, met een echte handgeschakelde versnellingsbak. Daar ga ik de komende jaren aanwerken." Hoe serieus de plannen zijn, en of hij al met Ferrari heeft gesproken over dit idee is niet bekend. Hamilton heeft in ieder geval ervaring met het testen van straatauto's. In zijn tijd bij Mercedes hielp hij namelijk bij het vinden van de juiste afstelling voor de AMG One, de hypercar van het merk.