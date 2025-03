Het team van McLaren was oppermachtig in de eerste twee races van het seizoen. In China was er afgelopen weekend niemand in staat om ze echt uit te dagen. Martin Brundle stelt dat het een heftige strijd gaat worden tussen McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris.

Norris en Piastri hebben de zeges eerlijk verdeeld. In Australië kwam Norris als winnaar over de streep, terwijl Piastri afgelopen weekend de zege pakte op het Shanghai International Circuit. In China waren Piastri en Norris een klasse apart, en dat zorgde voor vreugde. Norris kon Piastri uiteindelijk niet aanvallen, omdat hij kampte met remproblemen. Als hij daar geen last van had gehad, dan had hij waarschijnlijk Piastri kunnen uitdagen.

Rechtstreeks duel

Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle had genoten van de McLarens. Hij ziet dat er een soort strijd begint te ontstaan, zo legt hij uit in zijn column voor Sky Sports: "De kwalificatie voor de hoofdrace leek op een rechtstreeks duel tussen Piastri en Norris uit te draaien. Je had constant het geval dat de jonge Aussie als winnaar uit de bus zou komen, en dat gebeurde dus ook. Door een andere outlap en een goede ronde kwam ook George Russell nog op de eerste rij terecht."

Remproblemen

Brundle was benieuwd of Norris de strijd aan kon gaan met Piastri. Remproblemen zorgden ervoor dat dit duel er nooit echt kwam. "De vraag was of Norris zijn teamgenoot en titelrivaal kon gaan uitdagen, maar een remprobleem gooide daar roet in het eten. Norris deed het goed door Russell, die weer een goede race reed voor Mercedes, achter zich te houden. Het was het vijftigste 1-2tje in het bestaan van McLaren en ze zijn echt bezig met een goede reeks."

Heftige strijd

Brundle stelt dat de McLarens op dit moment elkaars grootste rivalen zijn. Hij denkt dat het een zeer interessant duel kan gaan worden: "Norris verlaat China met een grotere voorsprong op Max Verstappen in het kampioenschap, maar het is onheilspellender voor hem dat Piastri nog een achterstand heeft van slechts tien punten. De volgende race is op het circuit van Suzuka. Het gaat heftig worden tussen het rijderspaar van McLaren."