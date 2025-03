George Russell reed een goede race in China. De Mercedes-coureur werd derde, en hij reed een vrijwel foutloze Grand Prix. Teambaas Toto Wolff is trots op Russell, en noemt hem een krijger. Hij stelt dat Russell één van de beste coureurs is in de Formule 1.

Russell kende een goed weekend op het Shanghai International Circuit. De Brit noteerde de tweede tijd in de kwalificatie, en was in de Grand Prix de best of the rest. Russell kon de McLarens niet verslaan, al kwam hij in de slotfase wel in de buurt van Lando Norris die kampte met remproblemen. Toen hij als derde over de streep kwam, was Russell enorm trots op zichzelf. En dat positieve gevoel heerst ook bij Mercedes.

Krijger

Mercedes-teambaas Toto Wolff prijst zijn Britse coureur de hemel in. Wolff deelt zijn complimenten uit, en spreekt zich heel enthousiast uit bij Viaplay: "George is echt een krijger in de auto en daarbuiten. Normaal gesproken geef ik een race nooit een tien, want het kan altijd beter. We hebben de perfecte race nog niet gezien. Maar gezien de omstandigheden waarin George reed, was dit wel een dikke tien. Hij haalde alles uit de auto, uit de banden en uit de strategie. Het was een briljante prestatie."

Eén van de beste coureurs

Wolff vond dat er na afloop van de Chinese Grand Prix te weinig werd gesproken over de prestaties van Russell. Hij doet dit dan maar zelf: "Er werd niet zoveel over Russell gesproken. Ik heb dat niet altijd goed gevonden, want hij is echt één van de beste coureurs op de grid. Als je aan mij vraagt om drie coureurs op te noemen die ik als het beste van het veld beschouw, dan is hij absoluut één van die drie. George is een Mercedes-coureur, een talent van eigen bodem. Daar moeten we echt trots op zijn, en dat neem ik dan ook mee in mijn overwegingen."