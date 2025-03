Yuki Tsunoda speelt een grote rol in het vroege silly season in de Formule 1. Hij wordt veelvuldig in verband gebracht met het zitje van Liam Lawson bij Red Bull Racing. Red Bull-adviseur Helmut Marko is in ieder geval onder de druk, en stelt dat de Japanner een ander persoon is geworden.

Toen vorig jaar duidelijk werd dat Red Bull Sergio Perez ging vervangen, trok Tsunoda gelijk zijn mond open. Hij was van mening dat hij het Red Bull-zitje verdiende. Toen duidelijk werd dat Red Bull niet voor hem, maar voor Lawson had gekozen reageerde hij teleurgesteld. Die teleurstelling heeft hij omgezet in motivatie, en in de eerste races van 2025 vloog hij. Hij had pech met de strategische keuze van Racing Bulls, maar pakte in China wel zijn eerste punten van het jaar in de sprintrace.

Nieuwe Yuki

Red Bull-adviseur Helmut Marko is dan ook heel erg tevreden met de prestaties van Tsunoda. Marko is opvallend lovend over hem, en hij deelt complimentjes uit in gesprek met Motorsport.com: "Yuki was net zoals in Australië. Hij reed een perfecte sprintrace, maakt geen fouten en wist Antonelli achter zich te houden. Yuki is een andere Yuki dan in de afgelopen jaren. Hij is van management veranderd, hij is van aanpak veranderd en is nu volwassener. Het heeft een tijdje geduurd, maar nu lijkt het allemaal te werken."

Niet denken aan rijderswissel

Tsunoda werd vlak na de Chinese Grand Prix gelinkt aan het Red Bull-zitje van Lawson. De Japanse coureur staat zelf al geruime tijd open voor een teamwissel, maar volgens Marko is het beter om daar niet aan te denken. Als de Oostenrijkse adviseur wordt gevraagd naar de geruchten over Tsunoda, is zijn antwoord nogal duidelijk: "Nee, nee. Hij moet zich op dit moment gewoon focussen op het rijden, en dan gaat het ook goed."