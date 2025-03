De positie van Liam Lawson bij Red Bull Racing staat onder druk. De Nieuw-Zeelander reed geen sterke race in China, en hij is nog altijd puntloos. De geruchten over een vroege rijderswissel worden steeds luider, maar Christian Horner probeert zijn coureur te verdedigen.

Lawson beleeft een soort nachtmerrie in China. In de sprint kwalificatie en de sprintrace was hij nergens, en in de kwalificatie was hij de langzaamste man. Red Bull besloot voor de start van de Grand Prix een aantal wijzigingen door te voeren, waardoor Lawson in de pitlane moest starten. Hij werd uiteindelijk als vijftiende geklasseerd, en wist alleen de gestrafte Jack Doohan de Saubers en pechvogel Yuki Tsunoda achter zich te houden. Hij schoof iets op na de diskwalificaties.

Lawson steunen

Direct na de finish gingen er geruchten rond over zijn toekomst. Red Bull lijkt een rijderswissel te overwegen. Teambaas Christian Horner nam het voor Lawson op in gesprek met Sky Sports: "Liam is een geweldige racer. Hij vecht met zijn ellebogen, hij racet hard, maar hij worstelt op dit moment. Hij zoekt de limiet van de auto, en hij probeert het meest uit de auto te halen. Als team kijken we wat de beste manier is om hem te steunen."

Twee auto's nodig in titelstrijd

Horner moet echter ook wel toegeven dat Lawson snel moet gaan presteren. De Britse teambaas kan niet ontkennen dat de druk steeds groter en groter begint te worden: "Je gaat altijd voor de ultieme performance. Een snelle auto is nooit makkelijk te besturen, maar we weten dat er performance ligt en we moeten ervoor zorgen dat beide coureurs vooraan te vinden zijn. Als je wil vechten voor de titel in het constructeurskampioenschap, of in het wereldkampioenschap, dan heb je gewoon een tweede auto nodig in de strijd. Je kan dat niet doen terwijl je maar op één been aan het lopen bent."