Oscar Piastri heeft zijn eerste zege van 2025 te pakken. De Australiër reed een ijzersterke race, en hij gaf de koppositie amper uit handen. Niemand kon hem vandaag verslaan, en na afloop was hij zeer tevreden met zijn resultaat én de performance van zijn team.

Piastri startte de race op de pole position. Hij kwam goed weg, en hij sloeg aanvallen van Lando Norris en George Russell af. Hij sloeg daarna een klein gaatje, en zag zijn zege op geen enkel moment echt in gevaar komen. In de slotfase van de race had zijn teamgenoot Norris te maken met remproblemen, maar bij Piastri leek alles in orde te zijn. Na zijn mislukte thuisweekend in Melbourne voelde dit als een soort zoete wraak.

Geweldig weekend

Koel zoals altijd vierde Piastri het feestje met zijn team. Na de felicitaties van CEO Zak Brown te hebben ontvangen, wandelde Piastri naar het parc fermé. Daar sprak hij met interview van dienst Ho-Pin Tung: "Dit was een geweldig weekend, van het begin tot het eind. De auto was de hele tijd goed. Ik denk dat het vandaag een beetje een verrassing was, als je keek naar hoe de banden zich gedroegen. Ik ben vooral trots op dit hele weekend. Ik heb het gevoel dat ik dit verdien na vorig weekend. Het team heeft het geweldig gedaan met de 1-2, dus ik ben heel happy."

Strategische spelletjes

Het ging dit weekend in China veelvuldig over de banden en de bandenslijtage. Ook in de race was dit onderdeel van het grote spel. Piastri maakte slechts één pitstop, en keek daarna terug op de strategische spelletjes: "Op de medium was het een beetje tricky, maar veel beter dan gisteren. De harde band was beter dan iedereen had verwacht, of beter dan wij hadden verwacht. Dat we door konden gaan tot het einde was een verrassing, maar wel een leuke verrassing."