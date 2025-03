Oscar Piastri pakte vandaag zijn eerste pole position uit zijn Formule 1-loopbaan. De Australiër kende een sterke kwalificatie in China, al scheelde het niet veel of hij had de handdoek in de ring gegooid. Hij had zijn laatste ronde namelijk bijna afgebroken.

Na een teleurstellend weekend in zijn thuisland Australië wilde Piastri in China sportieve revanche nemen. De McLaren-coureur kende in de ochtend een sterke sprintrace waarin hij als tweede over de streep kwam. In de kwalificatie vocht hij mee voor de pole position, en alles viel zijn kant op. Hij noteerde twee snelle tijden, en met zijn beste tijd was hij uiteindelijk 0,082 seconden sneller dan nummer twee George Russell.

Goed gevoel

Piastri was heel erg blij met zijn eerste pole position in zijn Formule 1-loopbaan. Het betekent veel voor hem, zo liet hij na afloop weten aan de internationale media: "Ik ben een paar keren dicht bij geweest, en het is fijn om eindelijk mijn eerste pole te pakken. Ik heb al wat sprintpoles gehad, maar mijn eerste echte pole betekent net iets meer. Ik heb er hard voor gewerkt, en ik heb het gevoel dat de start van het seizoen sterk was. Het resultaat in Melbourne was jammer, maar ik heb het gevoel dat ik goed werk lever."

Piastri gaf bijna op

Piastri blijft wel zelfkritisch, en hij doet een opvallende onthulling: "Om eerlijk te zijn was mijn eerste rondje beter dan mijn tweede, ik verloor een beetje tijd aan het einde van het rechte stuk en ik had niet de beste hairpin. In de tweede ronde was ik twee tienden langzamer dan mezelf, dus ik dacht 'waarom zou ik niet alles geven in de hairpin?'. Ik pakte de verloren tijd terug, en toen vond ik nog meer tijd in de laatste bocht. Om eerlijk te zijn, zonder de hairpin had ik het idee om te boxen. Dus ik ben blij dat ik dat niet deed, en ik reed een goede bocht. Dat was het."