Wolff trots op kalme en beheerste Russell: "Geweldige prestatie"

Het team van Mercedes kende een positieve kwalificatie in China. George Russell noteerde tot zijn eigen verbazing de tweede tijd, en zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli werd achtste. De positieve kwalificatie zorgde voor een trots gevoel bij teambaas Toto Wolff.

Het team van Mercedes kwam verrassend goed voor de dag in China. Op het Shanghai International Circuit keek men vooral naar de snelle McLarens, en waren veel mensen benieuwd naar wat Lewis Hamilton kon gaan laten zien. Russells snelle tijd kwam als een grote verrassing, en hij was uiteindelijk slechts 0,082 seconden langzamer dan de poletijd van Oscar Piastri. Antonelli behaalde op zijn beurt voor het eerst Q3.

Geweldige prestatie Russell

Mercedes-teambaas Toto Wolff was heel erg in zijn sas met de prestaties van zijn coureurs. Vooral Russell viel volgens hem positief op in deze kwalificatie. Voor de camera van Sky Sports sprak Wolff zich uit: "Tijdens de kwalificatie hadden we moeite om de banden in het juiste window te krijgen. We bleven er echter aan werken, we werkten samen als een team en we kregen het aan het einde van de sessie voor elkaar. George kon een hele ronde neerzetten en de tweede plaats was het resultaat. Het was een geweldige prestatie en opnieuw een kalm en beheerst optreden van hem."

Antonelli

Ook Antonelli kan rekenen op complimenten van de grote baas. De 18-jarige Italiaan is bezig met het tweede weekend uit zijn Formule 1-loopbaan, en volgens Wolff ging dat heel goed: "Kimi had een goede pace in Q3, maar hij verloor helaas tijd in zijn laatste rondje in de laatste sector. Als dat niet was gebeurd, dan had hij het in zich op de strijd voor de top zes aan te gaan. Desondanks dat is de achtste tijd een waardevolle ervaring voor hem in wat zijn eerste optreden in Q3 uit zijn loopbaan was."