Liam Lawson is nog maar net begonnen aan zijn leven als Red Bull-coureur, maar hij staat nu al onder druk. In China ging het weer niet goed in de kwalificatie, en was hij de langzaamste coureur van de dag. Het is een ondermaatse prestatie voor een Red Bull-coureur, en dat weet Lawson ook.

Lawson kende vorige week een lastig debuut als Red Bull-coureur. Hij werd in Melbourne uitgeschakeld in Q1 en hij crashte in de race. Bij Red Bull beschermden ze hem toen, maar nu klinkt er een ander geluid. Er is meer kritiek, ook omdat Lawson dit weekend totaal niet vooruit komt. In de sprint kwalificatie en de sprintrace was hij nergens, en de kwalificatie was hij de langzaamste coureur van de dag.

Zware tijd

De twintigste tijd is ondermaats, en dat weet Lawson zelf ook. Terwijl de coureurs van de andere topteams om de pole position vochten, stond Lawson F1 TV te woord: "Het is heel erg zwaar, en ik kan wel boos worden over zaken met het verkeer ofzo, maar dat hoort niet het verschil te maken tussen doorgaan naar Q2 of niet. Er zijn veel dingen die ik zelf moet uitzoeken voordat ik naar het verkeer kan gaan kijken. Het is gewoon frustrerend."

Tijd nodig

Lawson heeft snel een goed resultaat nodig, want hij weet ook dat Red Bull hard kan zijn voor hun coureurs. Als hij kan Sky Sports de vraag krijgt wat hij nodig heeft, is hij duidelijk: "Tijd. Jammer genoeg heb ik niet echt tijd, maar het is één van die dingen. Als je een Formule 1-auto bestuurt, heb je honderd procent vertrouwen nodig in wat je doet. Het is niet dat ik geen vertrouwen heb, maar het window is gewoon zo klein... Dat moet ik onder controle zien te krijgen. Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen, het is gewoon niet goed genoeg."