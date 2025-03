Horner ziet Lawson worstelen: "Lastige dag voor hem"

Het team van Red Bull Racing kende een wisselvallige kwalificatie in China. Max Verstappen noteerde de vierde tijd, terwijl Liam Lawson weer de langzaamste coureur van het veld was. Teambaas Christian Horner probeert het voor hem op te nemen, maar hij is wel realistisch.

Verstappen moet het ook dit jaar doen voor Red Bull. Ze hoopten met Lawson een talent te hebben gevonden die Verstappen rugdekking kon geven. Het seizoen is nu twee raceweekenden oud, en Lawson is amper in de buurt geweest van Verstappen. In Australië viel hij af in Q1, en in China was het weer raak. Hij was nu zelfs de langzaamste coureur van de dag, en dat is zeer pijnlijk voor hem.

Zware dag voor Lawson

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner is er niet helemaal tevreden mee. Horner probeert echter niet voor onrust te zorgen, en hij blijft kalm als hij de prestaties van Lawson bespreekt met Sky Sports: "Het was een zware dag voor hem vandaag, dus we moeten er goed naar kijken en alles doornemen. Vanzelfsprekend gaan we er alles aan doen om hem een zo goed mogelijke auto te geven voor morgen."

Pole position niet essentieel

Bij Red Bull zullen ze zich vooral gaan focussen op een goed resultaat van Max Verstappen. De Nederlandse coureur had het in de sprintrace al heel erg lastig met zijn banden, en ook in de kwalificatie speelden de rubbers van Pirelli een belangrijke rol. Horner weet dan ook dat dit een belangrijk punt wordt voor morgen: "Deze banden zijn zo enorm gevoelig, en we zagen in de sprintrace al dat er verschillende vormen van slijtage waren en dat de auto's daar allemaal op een andere manier mee omgingen. Ik denk niet dat de pole position essentieel is voor de race, het zal namelijk allemaal gaan draaien om de strategie en die linker voorband."