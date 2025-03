Russell in de zevende hemel: "Voelt geweldig"

George Russell noteerde vandaag de tweede tijd in de kwalificatie in China. Op het Shanghai International Circuit reed hij een goede sessie, en was hij nipt langzamer dan polesitter Oscar Piastri. Het maakte Russell weinig uit, hij was heel erg tevreden met zijn resultaat.

Russell leek geen grote rol te gaan spelen in de kwalificatie in China. De aandacht ging vooral uit naar de McLarens van Piastri en Lando Norris en de Red Bull van Max Verstappen. In de laatste tellen van de kwalificatie trapte Russell echter zijn gaspedaal in, waardoor hij net te kort kwam voor de pole position. Het scheelde niet veel, maar dat betekende niet dat Russell bij de pakken neer ging zitten.

Lastige sessie

Na afloop van de kwalificatie klonk de Brit zelfs niet teleurgesteld. Russell was heel erg happy met zijn prestatie, en dat mocht iedereen weten: "Om eerlijk te zijn voelt dit geweldig. Het was één van de lastigste kwalificatiesessies in een lange tijd. Ik probeerde van alles met het prepareren van mijn banden en niets leek te helpen. Tijdens mijn laatste ronde probeerde ik iets compleet anders, en alles kwam ineens tot leven. Het rondje was geweldig. Ik ben zo blij om op de tweede plaats te staan."

Grote gok

Russell reed vrijwel de gehele kwalificatie dubbele opwarmrondjes. Hij deed er alles aan om zijn banden op de juiste temperatuur te krijgen, en het was voor hem dan ook een grote gok: "Ik kende een groot moment in de eerste bocht, maar alles kwam gewoon samen. Ik was echt heel erg verbaasd toen ik over de lijn reed. Ik wist wel dat het een goed rondje was, maar om tussen de McLarens te staan is gewoon geweldig en ik kijk uit naar morgen."

Grand Prix

Russell verwacht niet dat het makkelijk gaat worden in de race van morgen: "Het wordt zwaar. De mediumbanden in de sprint waren lastig. Ik denk dat de meeste coureurs aan de voorkant van het veld op die banden gaan starten. Niemand heeft nog met de harde banden gereden. Dus we weten niet of het een eenstopper of een tweestopper gaat worden."