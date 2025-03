Trotse Piastri wil meer na eerste pole position

Oscar Piastri heeft zijn eerste pole position in de Formule 1 gepakt. De Australische McLaren-coureur kende een zeer sterke kwalificatie op het Shanghai International Circuit. Piastri bleef koel zoals altijd, maar was wel heel erg tevreden met zijn prestatie.

Piastri heeft al veel bereikt in zijn nog korte Formule 1-loopbaan. Een pole position in een echte kwalificatie maakte echter nog geen onderdeel uit van zijn prestaties. In China oogde hij vrijwel de hele kwalificatie sterk, en noteerde hij in het allesbeslissende derde kwalificatiegedeelte twee snelle rondetijden. George Russell kwam nog in de buurt, maar Piastri was sneller en verbrak het ronderecord op dit circuit.

Piastri vond eindelijk pace

Koeltjes stapte hij na afloop uit zijn McLaren-bolide. De Australiër nam de felicitaties in ontvangst en keek toen terug op zijn kwalificatie in gesprek met interviewer van dienst Jolyon Palmer: "Ik vond heel veel pace in Q3. Ik had het in Q1 en Q2 echt zwaar, en de auto kwam daarna tot leven, ik kwam tot leven. De rondjes waren een klein beetje rommelig, maar ik ben gewoon heel erg trots dat ik op pole mag staan."

Lessen van de sprint

Piastri weet dat het morgen een zware dag kan gaan worden. De Australiër wil dan ook niet te vroeg juichen, en hij weet wat hij moet gaan doen. Hij ging vrolijk verder met zijn verhaal: "Ik wil ervoor zorgen dat ik morgen schone lucht heb. Ik was best tevreden na afloop van de sprint. We hebben gedaan wat we konden. Ik was daar blijer geweest met een plekje hoger in de uitslag, maar met hoe de sprintrace ging had ik niet om meer kunnen vragen. Ik heb dan ook het gevoel dat we veel hebben geleerd, en ik kijk ernaar uit om die lessen morgen allemaal te gaan toepassen in de Grand Prix."