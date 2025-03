Piastri tevreden met tweede plaats: "Die Ferrari's zien er snel uit"

Oscar Piastri kwam vandaag als tweede over de streep in de sprintrace in China. Op het Shanghai International Circuit speelde hij een hoofdrol in de sprint, aangezien hij een duel uitvocht met Max Verstappen. Na afloop sprak Piastri van een productieve race.

Piastri startte de sprintrace in China op de derde plaats. De Australiër kwam goed weg, maar kwam niet langs de Red Bull van Verstappen en de Ferrari van Lewis Hamilton. Hij sloot keurig aan achter de staart van Verstappen, en hij leek genoegen te moeten nemen met deze plaats. Piastri wist echter het gat met Verstappen te verkleinen, waardoor hij in de DRS kwam te zitten. Hij jaagde rondenlang op de Red Bull van de Nederlander.

Productieve sprintrace

Verstappen deed zijn best om zijn positie te verdedigen, maar hij wist dat de McLaren veel sneller was. Toen hij er eenmaal langskwam, gaf Verstappen het duel op. Piastri werd tweede, en keek na afloop terug op zijn race bij interviewer van dienst Jacques Villeneuve: "Het was een productieve sprintrace. Als je als tweede over de streep komt, dan is dat altijd een goed resultaat. Ik heb vandaag weer veel kunnen leren. We hadden niet genoeg pace om Lewis aan te vallen, maar we hebben wat plannetjes voor vanmiddag en morgen om te zien of het beter gaat."

Tegenstanders

McLaren wordt gezien als het sterkste team, maar dit weekend lijkt de Britse renstal had wat lastiger te hebben. In de enige training waren ze vlot, maar verder was de concurrentie groot. Ook in de sprintrace leek het er niet op dat ze zich echt naar voren konden vechten. Piastri weet dit ook, en de Australische coureur wil dan ook geen voorspellingen doen voor de kwalificatie en de Grand Prix van morgen: "We hebben goede pace, maar we hebben dit weekend ook wat tegenstanders. Die Ferrari's zagen er snel uit."