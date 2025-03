Hamilton slaat terug na sprintzege: "Mensen bleven maar praten"

Lewis Hamilton heeft zijn eerste succesje in dienst van Ferrari geboekt. In de sprintrace in China hield hij het hoofd koel, en gaf hij de koppositie op geen enkel moment uit handen. Het was slechts een sprintzege, maar Hamilton was dolgelukkig met deze prestatie.

Hamilton maakte afgelopen winter de overstap naar Ferrari. Na een mislukt debuut in het scharlakenrood in Australië, ging Hamilton in China op jacht naar sportieve wraak. Bij de start was hij beter weg dan Max Verstappen, waarna hij geen kind had aan de Nederlander en Oscar Piastri. Hamilton sloeg een gat, en schreef de sprintrace met speels gemak op zijn naam. Het zorgde voor trotse gezichten bij Ferrari.

Hamilton slaat terug

Hamilton was heel erg blij met zijn zege in de sprintrace. De Britse zevenvoudig wereldkampioen straalde van oor tot oor in gesprek met interviewer van dienst Jacques Villeneuve: "Ik voelde me goed toen ik vanochtend wakker werd. De eerste race in Australië was lastig. Ik had het gevoel dat veel mensen onderschatten hoe het is om in te stappen bij een nieuw team, om te acclimatiseren, en om de communicatie onder de knie te krijgen. De kritiek die ik ontving, en de mensen die bleven praten, ze begrepen het overduidelijk niet en ze hebben deze ervaring nooit gehad."

Geweldig gevoel

Hamilton was over het algemeen heel erg tevreden met de snelheid en de prestaties van Ferrari in deze sprintrace. De Brit deelde complimenten uit: "Het voelde goed hier, en ik voelde me ook meer comfortabel, want in Melbourne voelde ik me niet op mijn gemak. Vanaf de eerste ronde hebben we het hier goed onder controle. De engineers en de monteurs hebben ook geweldig werk geleverd door de auto te finetunen, en dat voelde goed aan. Het was hier heel erg lastig om goed met je banden om te gaan, maar iedereen had het zwaar."