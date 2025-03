George Russell kende een positieve sprint kwalificatie in China. De Britse Mercedes-coureur noteerde de vijfde tijd, en dat gaf hem veel zelfvertrouwen. Russell gelooft in een goed resultaat, en wil wil morgen in de sprintrace een gooi gaan doen naar de zege.

Russell en Mercedes maakten weinig fouten in de sprint kwalificatie. Op het Shanghai International Circuit kwam hij samen met zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli elke keer als eerste de baan op. De opvallende tactiek van Mercedes was succesvol, en Russell moest uiteindelijk slechts 0,320 seconden toegeven op de sprintpole van zijn voormalig teamgenoot Lewis Hamilton. Hij was wel ruim sneller dan de McLaren van Lando Norris.

Vreemde situatie

Na afloop van de sprint kwalificatie was Russell een tevreden man. De Britse coureur keek terug op zijn dag voor de camera van Sky Sports: "Ik ben best tevreden met mijn rondje in SQ3. Lewis heeft het goed gedaan. Dat was best een goed rondje! Ik dat de vijfde plek ook is waar we staan vandaag. Het was vreemd, in SQ2 stonden we op een gegeven moment buiten de top tien, en toen knalde ik naar P2. Om eerlijk te zijn voelde dat rondje niet heel erg anders aan."

Russell ziet kansen in de sprintrace

Russell heeft veel zin in de dag van morgen. De Britse coureur verwacht een flinke strijd tussen de mannen van de topteams. Hij kan haast niet wachten: "Ik denk dat het elke kan op kan gaan tussen de topteams. Het was verrassend dat McLaren het zo deed, want ze vlogen echt in de vrije training, SQ1 en SQ2, maar uiteindelijk deden Lewis en Max het goed." Voor de sprintrace van morgen ziet Russell kansen: "Wij stonden er ook vlak achter. Ik denk dat we een kans hebben voor de sprintrace. Het kan zeker een zeer interessante race gaan worden morgen."