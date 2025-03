Voormalig teameigenaar Eddie Jordan (76) overleden

Verdrietig nieuws, voormalig Formule 1-teameigenaar Eddie Jordan is overleden. De Ierse autosportlegende had jarenlang zijn eigen team in de Formule 1, en groeide later uit tot een bekende analist. Jordan had in de afgelopen jaren ook een felle stem in het debat in de Formule 1, hij is 76 jaar geworden.

Jordan maakte eerst zelf naam als coureur, waarna hij zijn eigen raceteam opzette. De Ier maakte met zijn auto's en zijn marketingactiviteiten veel indruk in de Formule 1. Hij liet in 1991 Michael Schumacher in de Formule 1 debuteren tijdens de Belgische Grand Prix, en wist later met zijn gele bolides meerdere Grands Prix te winnen. Jordan Grand Prix was van 1991 tot en met 2005 actief in de koningsklasse van de autosport.

Mediagezicht

Jordan verliet na de verkoop van zijn team de Formule 1 niet. Hij bleef actief als presentator, analist en commentator. Hij was een graag geziene gast in de paddock en hij deed nooit geheimzinnig over zijn mening. Het zorgde ervoor dat hij na zijn tijd als teambaas nog regelmatig voor headlines zorgde. Jordan was in de laatste jaren te horen in zijn podcast met oud-coureur David Coulthard. Daarnaast was hij de manager van Adrian Newey.

Statement

In zijn podcast met Coulthard maakte hij eind vorig jaar bekend dat hij ernstig ziek was. Vandaag meldde zijn familie in een statement dat hij is overleden. In een kort statement dat is gedeeld met de BBC laat de familie weten dat hij vanochtend vredig is overleden in het bijzijn van zijn familie in zijn huis in Kaapstad. Het regent condoleances vanuit de wereld van de Formule 1. Onder meer Martin Brundle en Karun Chandhok hebben hun medeleven voor de familie van Jordan gedeeld.

Domenicali

Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft ook gereageerd op het overlijden van Jordan. In een statement laat hij weten diepbedroefd te zijn: "Met zijn onuitputtelijke energie wist hij altijd mensen te laten glimlachen, waarbij hij altijd oprecht en briljant bleef. Eddie was een hoofdrolspeler in het Formule 1-tijdperk en hij zal enorm gemist worden. Op dit verdrietige moment zijn mijn gedachten en die van de hele Formule 1-wereld bij zijn familie en zijn dierbaren."