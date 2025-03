De teams van McLaren en Red Bull zijn grote rivalen van elkaar. Vorig jaar vochten ze op de baan grote duels uit, en ook dit jaar kwamen ze elkaar al tegen in Australië. De coureurs kunnen het goed met elkaar vinden, maar Zak Brown geeft eerlijk toe dat hij geen grote vrienden is met Red Bull-teambaas Christian Horner.

Max Verstappen ging vorig jaar op de baan de strijd aan met McLaren-coureur Lando Norris. Het waren felle duels, maar Verstappen en Norris zijn nog steeds zeer goede vrienden. Ook in Australië vochten Norris en Verstappen een duel om de zege uit in de slotfase van de race. De kans is groot dat er later dit jaar nog meer duels zullen volgen, en daar hebben de twee vrienden geen problemen mee.

Felle reacties

De twee kunnen met elkaar door één deur, maar dat geldt niet voor hun bazen. Red Bull-teambaas Horner en McLaren-CEO Brown zijn echter geen vrienden van elkaar. Ze delen voortdurend sneertjes naar elkaar uit, en dat zorgt voor de nodige ophef. Zo stelde Brown vorige week dat Red Bull beter voor Yuki Tsunoda had kunnen kiezen, en spraken scènes in Drive to Survive boekdelen over hun gespannen relatie.

Oprecht

Sommige mensen denken dat het een beetje voor de show is. Het scoort immers goed als bepaalde kemphanen recht tegenover elkaar staan. Volgens Brown is zijn slechte band met Horner honderd procent echt. De Amerikaanse CEO is daar heel erg duidelijk over in een interview met The Telegraph: "Oh, dat is oprecht. Daar is geen liefde verloren gegaan. Ik vind de manier waarop hij werkt niet leuk, en ik twijfel er niet over dat hij dezelfde dingen denkt over mij."

Goed voor de sport

Volgens Brown hoeft het niet slecht te zijn dat twee grote kopstukken het niet met elkaar kunnen vinden. De Amerikaanse McLaren-man haalt zijn schouders op als hij verder gaat met zijn verhaal: "Ik denk dat het goed is voor de sport. Je hebt verschillende karakters nodig. Je hebt deze rivaliteiten nodig. Soms zijn het vriendelijke, sportieve rivaliteiten. Sommige zijn wat venijniger. Zo is het altijd geweest."