De Formule 1 is hard bezig met de toekomst. Volgend jaar gaat er een nieuw motorreglement gelden in de sport, maar de kans is aanwezig dat deze nieuwe regels maar van korte duur zijn. Het lijkt er namelijk op dat de FIA serieus werk maakt van een comeback van de populaire V10-krachtbron.

Volgend jaar gaan de regels in de Formule 1 op de schop. Niet alleen de motorische, maar ook de aerodynamische regels worden volledig aangepast. Deze nieuwe regels worden zuiniger, en er zal gebruik worden gemaakt van duurzame brandstof en de elektrische componenten gaan een belangrijke rol spelen. De nieuwe regels zijn nog niet ingegaan, maar er wordt nu al druk gespeculeerd over de nieuwe regels.

Ben Sulayem

FIA-president Mohammed Ben Sulayem kwam vorige maand naar buiten met een opvallend bericht. Aangezien er hard wordt gewerkt aan de komst van de duurzame brandstof, zag hij kansen voor de comeback van een populaire krachtbron. Hij had het over de zeer populaire V10-krachtbron, maar hij gaf er verder geen duidelijkheid over. Zijn plan kreeg in ieder geval wel wat steun.

Serieuze plannen

Volgens het doorgaans goed ingevoerde Auto, Motor und Sport zijn de V10-plannen veel serieuzer dan gedacht. De autosportfederatie zou aan het onderzoeken zijn of er op termijn kan worden teruggegrepen op de V10-motoren. Er wordt zelfs al gekeken of deze motoren al kunnen terugkeren in 2028. In de Formule 1 werd er in 2005 voor het laatst gereden met deze populaire V10-motoren.

2030

Het Duitse AMuS meldt dat de FIA hard bezig is met het nadenken over de toekomst. Ze hebben een werkgroep opgericht om naar de V10-plannen te kijken, maar het lijkt er wel op dat 2028 nogal optimistisch is. Het lijkt er dan ook op dat 2030 het jaar is waar de V10 kan gaan terugkeren in de Formule 1. Als het niet lukt om deze motoren in 2028 in te voeren, dan zou er worden nagedacht over een korte cyclus van de 2026-regels. Deze motoren zouden dan drie in plaats van vijf jaar worden gemaakt, waarna men alsnog de V10 kan terugbrengen.

Cadillac

Volgens Auto, Motor und Sport zouden de Formule 1-teams nog niet helemaal overtuigd zijn van de V10-plannen. Het zou ongeveer 50-50- zijn qua voor- en tegenstanders. Red Bull en Ferrari zouden fan zijn, terwijl de fabrikanten van Audi en Honda kritisch zouden zijn. Volgens AMuS zou Ben Sulayem dit kunnen gebruiken als een handreiking voor Cadillac. Hij zou ze zelfs hebben voorgehouden dat in 2028 de brandstofmotor kan terugkeren. Er is echter nog veel onduidelijkheid, waardoor het laatste woord nog niet is gezegd over deze zaak.