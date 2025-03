Lawson aast op sportieve wraak in China na rampweekend

Liam Lawson kende afgelopen weekend een teleurstellend Red Bull-debuut. In de regen in Australië had hij het zwaar, en viel hij uit na een crash. In China aast hij op sportieve wraak, al is dit ook een nieuw circuit voor hem. Lawson heeft er veel zin in om weer te gaan racen.

Alles was nieuw voor Lawson in Melbourne. De Nieuw-Zeelander had al een handjevol Grands Prix gereden, maar bij zijn eerste raceweekend als Red Bull-coureur stond de druk er direct op. Het was een valse start, want er ging veel mis. In de derde vrije training kampte hij met motorproblemen, in de kwalificatie kwam hij niet door Q1 heen en in de race crashte hij toen hij in de regen nog op slicks reed.

Zin om weer te gaan racen

Lawson krijgt snel de kans om sportieve wraak te nemen. Aankomend weekend gaat het seizoen verder met de Chinese Grand Prix, en daar heeft Lawson veel zin in. Hij klinkt hongerig in zijn preview: "Het was een zwaar weekend voor mij, en ik weet niet zeker of ik ooit zoveel zin heb gehad om weer in de auto te stappen. Ik wil me volledig resetten en dit weekend laten zien waar we toen in staat zijn."

Nieuw circuit

Lawson reed in Australië voor het eerst op het circuit van Albert Park. Dit was een achterstand ten opzichte van de concurrentie, en hij loopt in Shanghai weer tegen hetzelfde probleem aan: "Het is een nieuw circuit, maar we hebben veel tijd doorgebracht in de simulator om ons goed voor te bereiden op China. Het circuit ziet er cool uit. Toen ik opgroeide heb ik veel naar de races op dit circuit gekeken en ik ben blij dat het weer op de kalender staat. Ik kijk ernaar uit om er weer te rijden."

Sterke prestaties

Lawson heeft een goed gevoel over het aanstaande raceweekend. De Nieuw-Zeelander haalt vertrouwen uit de prestaties van Max Verstappen in Australië. Hij wil nu zelf ook gaan scoren: "Ik had het idee dat de pace er afgelopen weekend wel in zat. Max liet ook zien dat we met de set-up de juiste kant op gingen. Afgelopen weekend heeft me alleen nog maar hongeriger gemaakt om hier in Shanghai alles te gaan geven."