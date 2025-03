F1-baas verwacht zeges van Hamilton bij Ferrari

Lewis Hamilton is begonnen aan zijn nieuwe avontuur bij Ferrari. Zijn eerste race in het scharlakenrood in Melbourne verliep niet naar wens. Hamilton kampte met opstartproblemen en finishte slechts als tiende. Formule 1-CEO Stefano Domenicali denkt dat alles goed gaat komen en dat Hamilton minimaal één keer gaat winnen.

Veel mensen keken reikhalzend uit naar de eerste Grand Prix van Hamilton in dienst van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen gaf zelf aan dat hij moest wennen aan de nieuwe omgeving, en dat was zichtbaar in de regenachtige race. In Melbourne kibbelde hij met zijn race-engineer, maakte Ferrari een tactische fout en had Hamilton het zelf simpelweg lastig. De tiende plaats was dan ook niet iets om tevreden mee te zijn.

Zeges

Formule 1-CEO Stefano Domenicali geniet van het feit dat Hamilton nu voor Ferrari rijdt. De Italiaan krijgt in een interview met de media-afdeling van de Formule 1 de vraag of Hamilton dit jaar minimaal één keer gaat winnen: "Dat denk ik zeker. Ik denk dat het geweldig gaat worden, zeg ik met mijn neutrale pet op. Ik denk dat het goed is voor het team, goed voor Charles Leclerc om hem tot het uiterste te pushen en goed voor het gehele veld met Formule 1-teams."

Snel aanpassen aan nieuwe omgeving

Domenicali denkt ook dat Hamiltons opstartproblemen snel tot het verleden behoren: "Voor Lewis is dit zeker een nieuwe reis, eentje die hem een boost en veel nieuwe energie zal geven. Ik denk dat de aanpassingen die hij moet doorvoeren, niet alleen qua rijden met de auto, maar ook qua integreren in een nieuwe omgeving, eenvoudig voor hem wordt. Als binnenin het vuur brandt om ervoor te zorgen dat deze ervaring positief uitpakt, dan toon je dag en nacht toewijding. Dat is exact wat hij doet. Hij vertelde me dat hij slaapt in Maranello en dat hij ziet wat Ferrari betekent voor de mensen in Italië."