Wolff wil scoren in China: "Moeten wel realistisch zijn"

Het team van Mercedes kende een goed weekend in Australiër. De Duitse renstal presteerde boven verwachting, en dat geeft hoop voor het aankomende raceweekend in China. Teambaas Toto Wolff is positief, maar hij wil wel dat men realistisch blijft.

Mercedes werd voorafgaand de race in Melbourne niet gezien als één van de favorieten. In de regenachtige Grand Prix hield Mercedes het hoofd koel, en maakten George Russell en Andrea Kimi Antonelli amper fouten. Ze profiteerden van de omstandigheden, en ze kwamen als derde en vierde over de streep. Het was een sterk resultaat, en ze voeren nu samen met McLaren het constructeurskampioenschap aan.

Pikorde

McLaren lijkt momenteel het sterkste team te zijn, en Mercedes-teambaas Toto Wolff wil dan ook realistisch blijven. In zijn preview voor het raceweekend in China is hij hier duidelijk over: "We verlaten Australië met een positief gevoel, maar ook met een gezonde hoeveelheid realisme over waar we staan in de pikorde. De nieuwe W16 biedt een stabiel platform voor onze coureurs, en is minder gevoelig voor veranderingen van de omstandigheden dan zijn voorganger en toonde op momenten een tempo dat sterk genoeg was om vooraan mee te strijden."

Stap voorwaarts

Wolff is dan ook positief over de eerste indrukken van de nieuwe auto in Australië. De Oostenrijker vindt wel dat zijn team nog stappen moet gaan zetten in de komende races: "Het is duidelijk dat we tijdens de winter een goede stap voorwaarts hebben gezet. Onze focus ligt nu op het ontgrendelen van meer potentieel en het vinden van meer performance. We hebben zin in deze uitdaging."

Zin in China

Wolff is tevreden met de manier waarop Mercedes de Australische Grand Prix heeft aangepakt. Hij heeft dan ook veel zin in de Chinese Grand Prix van aankomend weekend: "We reizen nu af naar Shanghai en we kijken ernaar uit om terug te keren naar China na een opvallende race vorig jaar. Je zag de passie en de energie bij de fans, nadat we na vijf jaar terugkeerde in het land. Het is de grootste automobielmarkt ter wereld, en één van de grootste economieën ter wereld, dus China is cruciaal voor onze sport. Ik weet zeker dat het weer een geweldig evenement wordt."