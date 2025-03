Vlak voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen lanceerde Netflix een nieuwe serie van Drive to Survive. De reeks is een hit, maar de teams en coureurs worden steeds kritischer. De kritiek is niet mals, en de Netflix-serie wordt gezien als een neppe vertoning.

De Netflix-reeks heeft in de afgelopen jaren flink bijgedragen aan de populariteit van de Formule 1. Het heeft gezorgd voor veel nieuwe fans, maar niet alle coureurs zijn er blij mee. Max Verstappen is al veel langer kritisch, en in het nieuwe seizoen zat weer een scène waarin hij verkeerd werd afgeschilderd. Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff was niet blij met Netflix, en wees naar een fragment waarin de context was verdwenen.

Hapklare brokjes

In de Formule 1-wereld is er meer kritiek op de Netflix-serie, zo stelt Ziggo Sport-commentator Olav Mol. In een interview met De Telegraaf krijgt hij de vraag of Drive to Survive heeft bijgedragen aan de populariteit van de sport: "Het was heel slim om die serie op te zetten. Al heeft iedereen die in de Formule 1 werkt er acne van gekregen op plekken waar ze het nooit hadden verwacht. Want dit is helemaal niet zoals het er op de paddock en de baan aan toe gaat. Maar voor wie onbekend was met de sport, is het een openbaring. Het zijn hapklare brokjes."

Goede Tijden, Slechte Tijden

Mol durft niet te zeggen dat alles wat er in de serie gebeurt nep is. Het Ziggo Sport-gezicht gaat verder met zijn verhaal over de nog altijd zeer populaire serie van Netflix. Hij heeft ook toe dat de streamingdienst een positieve impact heeft gehad op de Formule 1: "Ik wil niet zeggen dat het inmiddels gaat richting 'Goede Tijden, Slechte Tijden', maar er wordt nu wel veel in gescript. Je ziet gesprekken die nooit daadwerkelijk zo hebben plaatsgevonden. Maar ja, ook Drive to Survive heeft eraan bijgedragen dat we nu een gezonden bejaarde hebben."