Oscar Piastri beleefde afgelopen weekend een rampzalige thuisrace in Australië. Hij lag op koers voor een podiumfinish, maar hij spinde. Hij kon uiteindelijk zijn weg vervolgen, en grapte dat een middagje tractorrijden op de boerderij van Jeremy Clarkson hem heeft geholpen.

Piastri belandde in Melbourne van de hemel in de hel. Hij was op jacht naar een podiumplaats, en zelfs de zege behoorde tot de mogelijkheden. Toen het in de slotfase van de race begon te regenen, ging het echter mis. In de laatste bochtencombinatie knalde hij door het grind, en schoof hij het gras in. Hij leek vast te staan, maar hij wist zijn auto in de achteruit te krijgen en reed voorzichtig weer het asfalt op.

Hij moest de verloren tijd daarna goed maken in de absolute slotfase van de Grand Prix. De McLaren-coureur wist zich nog goed naar voren te werken. Hij trapte na de Safety Car het gas in, en hij vocht zichzelf binnen een mum van tijd de top tien in. Hij kwam uiteindelijk als negende over de streep.

Tractorlessen van Clarkson

Piastri was na afloop zijn gevoel voor humor nog niet verloren. Toen hij in gesprek met Motorsport.com terugkeek op zijn spin, verwees hij naar een recent bezoekje aan presentator Jeremy Clarkson: "Ik probeerde gewoon in de race te blijven. Ik probeerde naar voren te rijden, maar dat lukte niet, dus het is goed geweest dat ik in het off-season op de boerderij van Jeremy Clarkson heb geleerd hoe ik achteruit moet rijden in een tractor! Dat was vandaag wel handig. Ik probeerde gewoon terug te komen in de race."

Uitnodiging voor de coureurs

Het duurde niet lang voordat Top Gear-icoon Clarkson zelf ook met een reactie kwam op de ontsnapping van Piastri. Clarkson richtte zich in een bericht op X tot de overige negentien coureurs in het Formule 1-veld. Grappend kwam hij met een open uitnodiging: "Formule 1-coureurs, als je wil leren hoe je off-road achteruit kunt rijden, dan moet je mij even een belletje geven. Het heeft zeker geholpen bij Oscar Piastri."