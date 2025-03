Regen in Australië leert rookies harde lessen

Op het circuit van Albert Pak in Melbourne werd vanochtend de Australische Grand Prix verreden. Het was een geweldige start van het seizoen, de fans werden getrakteerd op een spannende race vol spektakel en chaos. Voor de rookies was het een zware, maar leervolle race.

Dagenlang speelde het weer een hoofdrol in het nieuws. Er werd regen verwacht in Australië, en de teams en coureurs hielden rekening met een enorme chaos. De FIA liet de coureurs op vrijdag tijdens de drivers briefing zelfs weten dat het mogelijk was dat de starttijd werd aangepast. Dit gebeurde uiteindelijk niet, maar de omstandigheden waren wel zwaar. De baan was zeer nat, en met zes onervaren coureurs op de grid kon het nog wel eens een bizarre wedstrijd worden.

Hadjar

Al voor de start van de race ging het mis voor de eerste rookie. De jonge Fransman Isack Hadjar maakte in zijn enthousiasme een foutje, waardoor hij tijdens de opwarmronde al de muur in schoof. Hadjar stapte huilend uit, maar kreeg steun van de vader van Lewis Hamilton. De Racing Bulls-coureur kende verder een aardig weekend, maar van alle rookies lijkt hij de minste voorbereidingstijd te hebben gehad.

Hadjar werd pas eind december officieel aangekondigd als Racing Bulls-coureur. In de tussentijd reed hij slechts een handjevol testdagen, en hij staat ook bekend als een zeer emotionele coureur. Zijn crash was pijnlijk, maar het was ook een goede les. Hij weet nu hoe het is om in de Formule 1 onder druk te staan, en hij heeft ondervonden dat elk foutje dodelijk kan zijn. Dat Helmut Marko kritisch was op zijn huilbui is ook geen ramp, het liet alleen maar zien dat hij snel volwassen moet worden.

Doohan

De crash van Jack Doohan kan veel meer gevolgen hebben. Veel mensen zijn het alweer vergeten, maar de Australiër parkeerde zijn Alpine in de openingsronde in de muur. Zijn wagen was zwaar beschadigd, en de druk op zijn schouders is nog groter geworden. De kans wordt groter en groter dat Alpine Franco Colapinto een kans gaat geven. Waar Hadjar een foutje kon maken, moest Doohan dat niet doen. Hij heeft minder tijd om te leren, en de druk is direct aanwezig.

Lawson & Bortoleto

In de slotfase van de race werd er tijdens de alles veranderde zware regenbui een Safety Car de baan opgestuurd, omdat er weer jongelingen in de muur stonden. Liam Lawson had zijn Red Bull-bolide op dezelfde plek in de muur gezet waar Hadjar eerder was gecrasht, en Gabriel Bortoleto was van de baan geschoten in de laatste bochten.

Lawson kende een rampzalig weekend, maar Red Bull bleef hem steunen. Ze staken de hand in eigen boezem, ook omdat ze zelf hadden besloten dat Lawson door moest blijven rijden op de slicks. Bij Bortoleto leek het te gaan om een simpele fout, al was zijn achterwielophanging wel heel snel gesneuveld.

Antonelli & Bearman

Slechts twee onervaren coureurs reden de race uit. Het ging om Oliver Bearman, die zijn langzame Haas op de baan wist te houden, en Andrea Kimi Antonelli. Bearman maakte weinig indruk, terwijl Antonelli liet zien waarom veel mensen hem zien als een toptalent. Hij startte na een slechte kwalificatie in het achterveld, maar hij vocht zich in de regen naar voren en werd vierde.

Het spektakel is begonnen

De Australische Grand Prix was een prachtige race, maar ook een harde leerschool voor de rookies. Het was een welkomstgroet voor de jonge coureurs in de Formule 1. Ze kwamen er op pijnlijke manier achter dat ze nu voor de ogen van miljoenen kijkers hun kunstjes laten zien, en dat elk foutje dodelijk kan zijn. Het was pijnlijk voor een aantal van hen, maar ze komen er hoe dan ook sterker uit. Het spektakel is weer begonnen, en de hoofdrolspelers weten weer waar ze staan.