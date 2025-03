Antonelli schittert in kletsnat Australië: "Kan niet klagen"

Andrea Kimi Antonelli kende een droomdebuut in Australië. Na een rampzalige kwalificatie op zaterdag, maakte hij alles goed op de zondag. De vierde plaats van een geweldig resultaat, en het zorgde voor veel vreugde bij de jonge Italiaanse coureur.

Antonelli maakt dit jaar bij Mercedes zijn debuut in de Formule 1. In de trainingen werd duidelijk dat hij moest wennen aan de koningsklasse, en in de kwalificatie ging het dan ook niet helemaal naar wens. Antonelli noteerde slechts de zestiende tijd, en hij moest een inhaalrace gaan rijden. Hij deed wat hij moest doen, en kwam als vierde over de streep. Hij werd teruggezet naar de vijfde plek, maar Mercedes ging succesvol in beroep tegen deze straf.

Geweldig werk geleverd

De vierde plaats was meer dan waar Antonelli van had durven dromen. Hij was extreem trots op zichzelf, en hij sprak zich uit voor de camera van F1 TV: "Ik ben superblij. Het team heeft geweldig werk geleverd. Het was echt een heel bewogen race, waarin ik alle mogelijke omstandigheden heb meegemaakt voor mijn eerste Grand Prix. Ondanks een paar kleine foutjes die ik heb gemaakt, die me wat tijd hebben gekost, ben ik tevreden. Ik moet wel zeggen, de omstandigheden waren heel erg lastig. Gelukkig heeft het team me goed begeleid gedurende de race, en ik heb nu al zin in China."

Geen klachten

Antonelli was met afstand de beste rookie in Australië, en daar was hij blij mee. Hij vond dat hij stappen heeft gezet: "Ik ben echt blij met de progressie die ik heb geboekt tijdens de trainingen. Natuurlijk was de kwalificatie teleurstellend door wat er gebeurde, en ik denk dat ik dat zelf ook wat beter kan managen. Maar het was een goede ervaring, en vandaag was dat ook het geval, om te zien wat er gebeurt als je achteraan start en hoe ik mezelf naar voren kan werken. Dus het was zeker een goede leercurve, en ik kan niet klagen over het resultaat."