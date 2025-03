Piastri van hemel naar hel: "Kan alleen mezelf de schuld geven"

Oscar Piastri ging van hemel naar hel in de Australische Grand Prix. Hij reed vrijwel de hele race op de tweede plek, en hij maakte een goede kans op de zege. De regen verraste hem, en daardoor spinde hij op knullige wijze. Piastri baalde als een stekker.

Piastri wilde de fans in zijn thuisstad Melbourne trakteren op een geweldig resultaat. Vrijwel de hele race leek het erop dat dit ook ging gebeuren. Hij zette zijn teamgenoot Lando Norris onder druk, en het leek erop dat ze samen om de zege gingen vechten. In de slotfase kwam er echter regen, en Piastri ging de mist in. Hij spinde, stond vast, had geluk met de Safety Car en werd uiteindelijk slechts negende.

Enorme teleurstelling

Na afloop van de Grand Prix stonden de tranen in zijn ogen. Piastri baalde als een stekker, en hij deelde zijn emoties met Sky Sports: "Dit is een flinke teleurstelling. Ik heb het geval dat ik elke ronde, behalve eentje, heel sterk heb gereden, maar het is jammer dat het juiste resultaat er dan niet uitkomt. Ik kan niemand anders de schuld geven dan mijzelf. Ik had pech dat ik op deze manier vast kwam te zitten in het gras."

Positieve punten

Het resultaat was teleurstellend, maar de snelheid van de McLaren was dat niet. Piastri is het daar mee eens, maar het betekent niet dat het zijn gevoel beter maakt. Het eindresultaat is immers geen zege of een podium: "Het grote pluspunt waren de andere 56 rondjes. Ik had het gevoel dat ik een goede pace had in alle omstandigheden. Dat wil ik graag meenemen."

Bij McLaren wisten ze dat de regen onderweg was. Toch schoten ze met twee auto's van de baan, al kon Norris wel doorrijden. "Lando maakte de juiste keuze, en dat gold ook voor mij. Al probeerde ik wel ruim een minuut lang los te komen. Het is simpelweg heel erg jammer dat we geen beter resultaat hebben gescoord."