De coureurs moesten na afloop van de kwalificatie voor het eerst echt rekening houden met een nieuwe controversiële FIA-regel. De FIA deelt vanaf dit jaar immers zware straffen uit als coureurs het in hun hoofd halen om te vloeken. Een aantal coureurs wisten een straf nog net op tijd te voorkomen.

Autosportfederatie FIA zorgde in de winter voor enorme ophef. Ze besloten de sportieve reglementen aan te passen op het gebied van wangedrag. De coureurs kunnen voor een simpele scheldpartij al een enorme straf ontvangen. Ze moeten rekening houden met torenhoge boetes en mogelijke schorsingen. Als ze meerdere keren wangedrag vertonen, dan kunnen ze zelfs WK-punten verliezen.

De coureurs zijn niet bepaald blij met deze nieuwe regels. Het zorgt ook voor de nodige frustratie, en er was ook twijfel. De vraag was namelijk wanneer de FIA ging ingrijpen. Niemand wist namelijk of een scheldpartij over de boordradio tijdens een sessie ook voor een straf kon zorgen. De coureurs hebben op dit gebied meer duidelijkheid gekregen, zo melden meerdere internationale media.

Tijdens de drivers briefing hebben de coureurs te horen gekregen hoe de FIA gaat controleren. Zoals verwacht kunnen coureurs geen straffen krijgen voor eens vloek over de boordradio tijdens een sessie. Dit scheelt, maar er zit wel een addertje onder het gras. Als een coureur stewards of andere officials in diskrediet brengt met zijn taalgebruik over de boordradio, dan kan er wel een straf volgen. Aangezien de coureurs worden gezien als rolmodellen, kunnen ze wel straffen krijgen voor hun taalgebruik tijdens persconferenties of interviews voor de televisie.

Zoeken naar woorden

Voor de ogen van het grote publiek mogen ze dus niet vloeken. Na afloop van de kwalificatie in Melbourne ging dit een aantal keren bijna mis. Drie coureurs lieten er bijna een scheldwoordje uitfloepen tijdens hun interview met Viaplay. Debutant Gabriel Bortoleto struikelde over zijn woorden toen hij reageerde op een compliment van Fernando Alonso: "Op een gegeven moment dacht ik dat, uhh... Ik wilde nu een scheldwoord gebruiken!" Na Bortoleto verscheen ook Yuki Tsunoda voor de camera, en hij moest ook een aantal keren zoeken naar alternatieven voor een vloekwoord.

Mistig

McLaren-coureur Lando Norris pakte de pole position, maar vlak voor zijn interview met Viaplay ging hij bijna de mist in. Hij leek 'fuck' te zeggen, maar samen met de interviewer verzon hij net op tijd een smoesje: "Ik heb geen scheldwoord gebruikt, hoor! Ik zei alleen maar dat het een beetje foggy (het Engelse woord voor mistig, red.) was!"