Het heeft er alle schijn van dat de Australische Grand Prix wordt verreden in natte omstandigheden. Volgens de weerradars valt er veel regen op zondag, en er bestaat ook een kans op onweer. Mocht zover komen, dan kan de FIA de starttijd van de race gaan aanpassen.

Tijdens de vrije trainingen en de kwalificatie was er geen vuiltje aan de lucht in Melbourne. Het was flink warm, al waren er wel een aantal wolkjes te zien. Al dagen gaat het om de zondag, want dan wordt de eerste Grand Prix van het seizoen verreden. Het lijkt erop dat het flink gaat regenen, en de weersvoorspellingen laten zelfs een kans op onweer zien. Als er een onweersbui komt, dan kan de FIA gaan ingrijpen.

Spelbreker

De FIA wil er namelijk alles aan gaan doen om de Grand Prix gewoon door te laten gaan. Ze hebben dan ook de optie om de starttijd van de race aan te passen, en dat kan grote gevolgen hebben. Om ervoor te zorgen dat mogelijke onweersbuien en zware regen geen spelbreker zijn, kan de starttijd worden opgeschoven. De coureurs zouden tijdens de drivers briefing op vrijdag op de hoogte zijn gebracht van het mogelijk verschuiven van de starttijd.

Noodgreep

Momenteel lijkt het er echter niet op dat de FIA deze noodgreep gaat toepassen. Dat betekent dat de starttijd momenteel nog gewoon op 05:00 Nederlandse tijd staat. In Australië is het dan 15:00, wat dus betekent dat de kans klein is dat de starttijd naar achteren wordt gehaald. Als het gebeurt, dan moeten ze rekening houden met het daglicht. Maar momenteel zijn er nog geen plannen om de tijd echt te verschuiven, het plan ligt simpelweg alleen op tafel. De laatste keer dat de starttijd werd aangepast was vorig jaar in Brazilië.

Rekening houden met verschillende scenario's

Wat wel vrijwel zeker is, is dat het gaat regenen op zondag. De enige vraag is wanneer het gaat regenen, en hoeveel water er uit de lucht gaat vallen. De kans op een natte baan is groot, maar het kan ook zo zijn dan de baan gaat opdrogen tijdens de Grand Prix. De teams zullen de situatie goed in de gaten moeten houden, en ze moeten rekening houden met alle mogelijke scenario's.

Verschillende verwachtingen

Dat doen de teams dan ook, al verschillen de verwachtingen per team. McLaren-CEO Zak Brown haalde bijvoorbeeld zijn schouders op bij Sky Sports: "Het wordt minder waarschijnlijk, maar het is nog steeds waarschijnlijk! Ik heb het plan om een regenjas mee te nemen! De kans op regen is van negentig procent naar zestig procent gezakt. Het lijkt erop dat het erger is in de ochtend. Misschien wordt het een gedeeltelijk natte race, niet met zware regenval waardoor we rode vlaggen krijgen."

Bij het team van Racing Bulls hebben ze andere verwachtingen. Teambaas Laurent Mekies verwacht een Grand Prix waarbij ze goed moeten opletten, zo legt hij uit bij Sky Sports: "Ik denk dat het morgen een chaos gaat worden. Het is een circuit in een stad, je hebt straks zes rookies op de baan en er komt ook veel regenen aan."