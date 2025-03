Zwaar teleurgestelde Lawson zelfkritisch na mislukte kwalificatie

Liam Lawson had zich zijn eerste raceweekend als Red Bull-coureur anders voorgesteld. In de kwalificatie maakte hij een foutje, en kwam hij niet verder dan de achttiende tijd. Lawson baalde, maar hij gaf wel eerlijk toe dat hij een zware middag had verwacht.

Lawson werd eind vorig jaar naar Red Bull gehaald, omdat men de verwachting had dat hij in de buurt kon blijven van Max Verstappen. In de kwalificatie in Australië lukte dat niet. Lawson had voor dit weekend nog nooit op het circuit van Albert Park gereden, en door motorproblemen moest hij de derde vrije training grotendeels missen. Aan het einde van Q1 maakte hij ook een foutje, waardoor het onmogelijk voor hem werd om een snelle tijd te rijden.

Tegenvallende start was geen verrassing

De Nieuw-Zeelander was vanzelfsprekend niet heel erg happy met het resultaat. Hij had wel verwacht dat het lastig zou worden, maar hij had om meer gehoopt. Na zijn korte kwalificatie meldde hij zich voor de microfoon van Sky Sports: "We hadden verwacht dat de start van de kwalificatie zwaar zou zijn. Om eerlijk te zijn, we hadden verwacht dat we in de eerste rondjes een achterstand zouden hebben, en we hadden gepland dat we tijdens de sessie progressie zouden boeken. Natuurlijk gingen we van de baan in de laatste ronde, maar alles ging mis."

Banden en eigen fouten

Vlak na zijn tripje door het gras riep Lawson over de boordradio dat hij problemen had met zijn banden. De Nieuw-Zeelander kwam na afloop terug op deze volledig mislukte laatste ronde. Hij was eerlijk: "Het laatste rondje was best goed, totdat ik in de laatste sector ineens veel last kreeg van mijn banden. Het feit dat ik de derde vrije training moest overslaan hielp ook niet, maar ik moet in de kwalificatie simpelweg niet van de baan schieten." Lawson start de race op de een na laatste startrij, en hij houdt alleen de worstelende Haas-coureurs achter zich.