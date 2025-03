Thuisrijder Piastri blij met tweede tijd: "Goede start"

Oscar Piastri liet de Australische fans juichen tijdens de kwalificatie in Melbourne. Heel eventjes leek het erop dat hij de pole position zou pakken, maar zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris was nipt sneller. Het maakte weinig uit, want Piastri was heel erg tevreden met zijn resultaat.

Piastri maakte tijdens de kwalificatie slechts één foutje. De Australiër ging tijdens zijn eerste run in het derde kwalificatiegedeelte wijd, waardoor zijn tijd niet snel genoeg was. Zijn teamgenoot Lando Norris was zijn rondetijd verloren vanwege track limits, en dat betekende dat beide McLaren-coureurs vol onder druk stonden. Het maakte weinig uit, want ze konden omgaan met de druk. Piastri was tweede, en dat konden de mensen op de tribunes wel waarderen.

Niet ontevreden

Voor de ogen van de mensen in zijn eigen Melbourne pakte hij de tweede tijd. Daar was hij zeker niet ontevreden mee, zo liet hij na afloop weten aan interviewer van dienst Naomi Schiff: "Ik ben best tevreden. Het is vanzelfsprekend goed om het nieuwe jaar te beginnen op de eerste startrij. Het is één plekje achter de positie die ik graag had gehad, maar het is een goede start van het jaar en het is geweldig dat we met het team op de eerste startrij staan."

Piastri weet dat de zondag heel anders kan zijn, ook omdat het gaat regenen. Hij benadert het om zijn eigen, rustige manier: "Nu moeten we ons even resetten, en kijken wat er morgen gaat gebeuren. Het was net niet genoeg in Q3, maar het is de start van een lang seizoen en ik ben er blij mee."

Verbeterpunten

Piastri weet ook dat het beter had kunnen gaan. De Australische coureur is zelfkritisch, maar hij wil zichzelf ook niet helemaal met de grond gelijk maken: "In sector drie verloor ik een beetje tijd vergeleken met het rondje daarvoor, en ik verremde me daar ook en ik ging van de baan in mijn eerste run in Q3, dus ik wilde dat niet nog een tweede keer doen. Misschien heb ik daar een beetje laten liggen."